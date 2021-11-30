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De Gevaren van Glucose-Fructose stroop (fructose-glucosesiroop glucosestroop bijwerkingen)
HealthRanger7
HealthRanger7
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12 views • November 30, 2021
Glucose-fructose stroop, ook wel bekend als fructose-glucose siroop, glucose stroop, fructosesiroop, maissiroop, isoglucose of high-fructose corn syrup (HFCS) wordt gebruikt in duizenden voedingsproducten zoals frisdranken, vruchtensappen, ijs, snoep, gebak, koekjes, ketchup, soepen, dressings, brood, crackers, etc. Glucose-fructosestroop, een zoetstof gewonnen uit mais, is een mengsel van fructose en glucose en wordt door voedingsfabrikanten gebruikt omdat het goedkoper en langer houdbaar is dan suiker. http://nl.wikipedia.org/wiki/Glucose-fructosestroop

Glucose-fructosestroop is verantwoordelijk voor vele gezondheids problemen zoals obesitas, hoge cholesterol, insuline problemen, diabetes type 2, kanker, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, beschadiging van de lever, stress, migraines, ADHD, etc.
http://wanttoknow.nl/overige/ziekmakend-zoet
http://healthylives.nl/voeding/afvallen/gewichtstoename-door-glucose-fructosestroop http://mercola.com/infographics/fructose-overload.htm
http://globalhealingcenter.com/natural-health/high-fructose-corn-syrup-dangers

Glucose-fructosestroop kan kanker veroorzaken.
http://innofood.org/nl/nieuws/1575/fructose-versnelt-kankerproces.html

Glucose-fructosestroop bevat vaak kwik, hetgeen zeer schadelijk is voor de hersenen en het zenuwgestel! http://medischdossier.org/archief/jaargang_11/nummer_5
http://naturalnews.com/025442.html

Mais, de grondstof van glucose-fructosestroop, is tegenwoordig steeds vaker genetisch gemanipuleerd, wat nog meer gezondheidsrisico's veroorzaakt!
http://www.greenpeace.nl/news/goedgekeurde-genetisch-gemanip

Glucose is een energiebron voor de cellen in ons lichaam. Fructose daarentegen kan alleen door de lever als energiebron worden gebruikt, maar de lever zet 30% van de fructose om in vet! Fructose heeft, in tegenstelling tot glucose, geen effect op het hongergevoel wat leidt tot overconsumptie en obesitas!
http://mens-en-gezondheid.infoyo.nl/dieet/269-het-kwaad-fructose.html http://vorige.nrc.nl/wetenschap/article2219138.ece/Fructose_slechter_dan_glucose http://naturalnews.com/024046.html

Fructose zit ook in en fruit en in sommige groenten, maar door de vezels, vitamines, mineralen, enzymen is deze vorm van fructose niet schadelijk. De fructose in glucose-fructosestroop bevat echter totaal geen enzymen, vitamines of mineralen en het trekt juist voedingsstoffen weg uit het lichaam!

Fructose vermindert de opname van mineralen zoals magnesium, koper en chromium en vermindert de werking van insuline, wat kan leiden tot diabetes type 2.

Fructose leidt tot hoge cholesterol en het verhindert de werking van het immuun systeem. http://naturalnews.com/026468_sugar_Amazon_corn.html

De voedingsindustrie maakt ons wijs dat glucose-fructose stroop geheel 'natuurlijk' is, gelijk aan suiker en derhalve volkomen veilig.

Geloof niet langer in de leugens van de voedingsindustrie en de 'main stream' media. In tegenstelling tot wat de 'experts' beweren, glucose-fructosestroop is NIET veilig!

Vermijdt glucose-fructosestroop en ontdek hoe uw gezondheid zal verbeteren!

"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)

Vermijdt ook Agave siroop, wat vol zit met fructose.

Vermijd tevens energie en sport dranken omdat ze vol zitten met suiker, E-nummers en/of kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam en sucralose!

Video 'De Gevaren van Aspartaam':

Schadelijke E-nummers:
http://bol.com/nl/f/wat-zit-er-in-uw-eten/36249869
https://enummers-app.nl
http://foodreactions.org/allergy/additives.html
http://feingold.org/pg-overview.html

Gezondere suikervervangers: Organische rietsuiker, kokosnectar, palmsuiker, honing, ahornstroop en stevia, een natuurlijke zoetstof, al eeuwen gebruikt in Paraguay!
http://esstevia.nl
http://stevija.nl
http://steviaproducts.be
http://justlikesugar.com

Meer informatie over glucose-fructosestroop:
http://fructose.mercola.com
http://leefbewust.com/themas/fructose-siroop.html
http://forum.www.trosradar.nl/viewtopic.php?t=83354
http://www.ergogenics.org/amerika/fructose.html
http://science.naturalnews.com

Fraude in de medische wereld:
http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html

Hoe de publieke opinie wordt gemanipuleerd:
http://healingdaily.com/beliefs.htm
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dutchhfcs
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