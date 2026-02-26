BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
THERE'S GONNA BE SOME TROUBLE
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
13 views • 1 day ago

THERE'S GONNA BE SOME TROUBLE


IT'S A LOVELY DAY

A LOVELY DAY

THE FLOWERS ARE IN BLOOM, BAAAA

FARMER DAN IS FIDDLING TO THE FLOCK


UP THE ROAD COMES, A PACK OF HUNGRY WOLVES

DRESSED IN SUITES WITH ROPES TO TIE HIS FLOCK IN CHAINS

FARMER DAN SAYS NO WAY WILL HELL PREVAIL AGAINST ME

WITH JESUS BY MY SIDE


ALL YOU DO IS PRAY FOR GOD TO SEND HIS ANGELS

PRAISING GOD WHOSE LOVE HAS SUCH POWERS

MAGICALLY APPEAR THE ANGELS LED BY MICHAEL

WITH SWORDS OF TRUTH DRAWN

TO CUT THE CHAINS TO SHREDS


FOOLING THE HUMAN FLOCK

BUT YOU CAN'T FOOL AN ANGEL

SENSING DEMONS SENT TO STEAL AN ANGEL'S HEART

GOD HAS SENT HIS ANGELS TO FREE HIS FAITHFUL

YES, GOD HAS SENT ME TO REINSTATE HIS LAW


TIME TO TAKE THE MASK OFF POLITICS AND LAWYERS

RICH, THE SPIDER WEB'S BEEN CAST

NOTHING BUT PETTY PUPPETS FOR DEMONS

USING THEM TO STEAL AN ANGEL'S HEART


JESUS TELLS ME LOVE'S TRUTH RENDERS DEMONS HELPLESS

LOVE'S TRUTH ACTS LIKE POISON TO A DEMON'S EMPTY HEART

JESUS TELLS ME LOVE'S TRUTH RENDERS DEMONS HELPLESS

THIS NATION, UNDER GOD, WAS FOUNDED IN LOVE


BREAK


LISTEN TO ME SING AND FIDDLE TIL YOU WAKE

THE FEAR OF WHAT IS LOST IS HOW A DEMON FEEDS

GRABS YOU BY THE HEART HOPING YOU WON'T LET GO

HATING ITS NASTY GREEDY DARK SOUL


BUT ALL ARE TRULY GREEDY

THERE'S GONNA BE SOME TROUBLE

ANGELS AND DEMONS FIGHTING OVER

GOD'S HEART LOVE RADIANCE


THE WOLVES ARE LET LOOSE AROUND THE WORLD

THERE'S GONNA BE SOME TROUBLE

BETTER PRAY GOD SENDS JESUS RIGHT NOW!


ON YOUR KNEES AND PRAY

THERE'S GONNA BE SOME TROUBLE

ON YOUR KNEES AND PRAY

THERE'S GONNA BE SOME TROUBLE

ON YOUR KNEES AND PRAY

THERE'S GONNA BE SOME TROUBLE

prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
