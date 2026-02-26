© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
THERE'S GONNA BE SOME TROUBLE
IT'S A LOVELY DAY
A LOVELY DAY
THE FLOWERS ARE IN BLOOM, BAAAA
FARMER DAN IS FIDDLING TO THE FLOCK
UP THE ROAD COMES, A PACK OF HUNGRY WOLVES
DRESSED IN SUITES WITH ROPES TO TIE HIS FLOCK IN CHAINS
FARMER DAN SAYS NO WAY WILL HELL PREVAIL AGAINST ME
WITH JESUS BY MY SIDE
ALL YOU DO IS PRAY FOR GOD TO SEND HIS ANGELS
PRAISING GOD WHOSE LOVE HAS SUCH POWERS
MAGICALLY APPEAR THE ANGELS LED BY MICHAEL
WITH SWORDS OF TRUTH DRAWN
TO CUT THE CHAINS TO SHREDS
FOOLING THE HUMAN FLOCK
BUT YOU CAN'T FOOL AN ANGEL
SENSING DEMONS SENT TO STEAL AN ANGEL'S HEART
GOD HAS SENT HIS ANGELS TO FREE HIS FAITHFUL
YES, GOD HAS SENT ME TO REINSTATE HIS LAW
TIME TO TAKE THE MASK OFF POLITICS AND LAWYERS
RICH, THE SPIDER WEB'S BEEN CAST
NOTHING BUT PETTY PUPPETS FOR DEMONS
USING THEM TO STEAL AN ANGEL'S HEART
JESUS TELLS ME LOVE'S TRUTH RENDERS DEMONS HELPLESS
LOVE'S TRUTH ACTS LIKE POISON TO A DEMON'S EMPTY HEART
JESUS TELLS ME LOVE'S TRUTH RENDERS DEMONS HELPLESS
THIS NATION, UNDER GOD, WAS FOUNDED IN LOVE
BREAK
LISTEN TO ME SING AND FIDDLE TIL YOU WAKE
THE FEAR OF WHAT IS LOST IS HOW A DEMON FEEDS
GRABS YOU BY THE HEART HOPING YOU WON'T LET GO
HATING ITS NASTY GREEDY DARK SOUL
BUT ALL ARE TRULY GREEDY
THERE'S GONNA BE SOME TROUBLE
ANGELS AND DEMONS FIGHTING OVER
GOD'S HEART LOVE RADIANCE
THE WOLVES ARE LET LOOSE AROUND THE WORLD
THERE'S GONNA BE SOME TROUBLE
BETTER PRAY GOD SENDS JESUS RIGHT NOW!
ON YOUR KNEES AND PRAY
THERE'S GONNA BE SOME TROUBLE
ON YOUR KNEES AND PRAY
THERE'S GONNA BE SOME TROUBLE
ON YOUR KNEES AND PRAY
THERE'S GONNA BE SOME TROUBLE