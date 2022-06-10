Hyperdimensions - ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΜΑΣ

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Γνωρίζατε ότι είστε πολύ ικανοί να σκέφτεστε σε υψηλότερες διαστάσεις; Ο εγκέφαλός σας το κάνει αυτή τη στιγμή! Και ο δικός μου επίσης.
Για τους περισσότερους ανθρώπους, η σκέψη του υπερδιαστήματος είναι τρομακτική και πολύπλοκη, αλλά για τον εγκέφαλό μας είναι απλώς ένας τρόπος ύπαρξης.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: https://bit.ly/3BcxO4g