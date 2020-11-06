Wybory w USA i tajna operacja znaczenia kart do głosowania.

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613 views • November 06, 2020





Oszustwa wyborcze są już zidentyfikowane i trwają aresztowania w całym kraju.



Więcej informacji:

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,p1137513649 W programie infowars.com dr Steve Pieczenik ogłosił, iż obecnie trwa w USA tajna operacja wywiadowcza związana z kontrolą wyborów. Do amerykańskich miast wysłano wojsko, które kontroluje wybory i wszystkie karty do głosowania, które zostały oznaczone za pomocą szyfrowania QFS Block Chain. Wojsko tym samym wie gdzie jest każda karta do głosowania, gdzie została wysłana i kto ją ma oraz które karty zostały sfałszowane.Oszustwa wyborcze są już zidentyfikowane i trwają aresztowania w całym kraju.Więcej informacji: http://www.prisonplanet.pl/polityka/przed_wyborami_do ,p553593314 http://www.prisonplanet.pl/polityka/nierozstrzygniete_wybory ,p1368310068 http://www.prisonplanet.pl/polityka/hunter_biden_ma_konto_na ,p590528389 http://www.prisonplanet.pl/polityka/gtv_publikuje_kolejne ,p658009620 http://www.prisonplanet.pl/polityka/syn_kandydata_na ,p1655360941 http://www.prisonplanet.pl/polityka/tasmy_huntera_bidena ,p1137513649 Keywords trumpusabidenvotingwyborykarty do glosowaniafalszerstwa

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