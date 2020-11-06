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Wybory w USA i tajna operacja znaczenia kart do głosowania.
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613 views • November 06, 2020
W programie infowars.com dr Steve Pieczenik ogłosił, iż obecnie trwa w USA tajna operacja wywiadowcza związana z kontrolą wyborów. Do amerykańskich miast wysłano wojsko, które kontroluje wybory i wszystkie karty do głosowania, które zostały oznaczone za pomocą szyfrowania QFS Block Chain. Wojsko tym samym wie gdzie jest każda karta do głosowania, gdzie została wysłana i kto ją ma oraz które karty zostały sfałszowane.
Oszustwa wyborcze są już zidentyfikowane i trwają aresztowania w całym kraju.
Więcej informacji:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/przed_wyborami_do,p553593314
http://www.prisonplanet.pl/polityka/nierozstrzygniete_wybory,p1368310068
http://www.prisonplanet.pl/polityka/hunter_biden_ma_konto_na,p590528389
http://www.prisonplanet.pl/polityka/gtv_publikuje_kolejne,p658009620
http://www.prisonplanet.pl/polityka/syn_kandydata_na,p1655360941
http://www.prisonplanet.pl/polityka/tasmy_huntera_bidena,p1137513649
Oszustwa wyborcze są już zidentyfikowane i trwają aresztowania w całym kraju.
Więcej informacji:
http://www.prisonplanet.pl/polityka/przed_wyborami_do,p553593314
http://www.prisonplanet.pl/polityka/nierozstrzygniete_wybory,p1368310068
http://www.prisonplanet.pl/polityka/hunter_biden_ma_konto_na,p590528389
http://www.prisonplanet.pl/polityka/gtv_publikuje_kolejne,p658009620
http://www.prisonplanet.pl/polityka/syn_kandydata_na,p1655360941
http://www.prisonplanet.pl/polityka/tasmy_huntera_bidena,p1137513649
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