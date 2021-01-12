«Откровение, или Снятие Покрывала Исиды». Статья Виктории ПреобРАженской. Видео https://youtu.be/AvuOWizAmVE Читает Автор.

Фрагмент: «Солнечная Система РАДАлась в Объятиях Сириусианской МАхаБхаРАты-Исиды: Великой Матери с Десятью Тысячами Имён. РАЙ Небесный Был ОтРАЖЕНием Духовного Плана Самой Матери Света, ПРАРАДАтельницы всего Сущего, и Изначально ПреобРАзовался в Духовной Системе СИРИУС. Зёрна Духа из Системы Сириус произРАстали по всей Вселенной. И Вселенная (великое Село, поселение) была Наполнена Светом Золота Единой Сириусианской КультУРЫ. КультУРА — Солнечный Культ Света, Духа, Золота Сиятельной Единосущной Матери РА — МаРЫ — властвовала во всём живом Озвученном и Освеченном (цветном), Лучистом Космосе. Ибо Космы (кошмы) — Власы Великой Матери, Антенны Единой Энергосистемы, Наполняли МиРАздание Её Фохатической Световой Силой Вечного Духа»

(Виктория ПреобРАженская. «Откровение, или Снятие Покрывала Исиды», 15.06.2010 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/otkrovenie,-ili-snyatie-pokryvala-isidy ).

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Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/12/20/iztariya-slavyanskogo-dvizheniya-90-h-velikogo-belogo-bratstva-usmalos-video/

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