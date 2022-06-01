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En direct, le 1er juin 2022 avec le taux directeur qui passe à 1,5%
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0 view • June 01, 2022
En ce 1er juin 2022, on se retrouve de l'autre côté de 2 événements d'envergure, soit:
- "75e Assemblée mondiale de la Santé", du 22 au 28 mai 2022
- "Réunion annuelle du Forum économique mondial", du 22 au 26 mai 2022
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3955
La Suisse grouillait d'activité et pour cause, les fonctionnaires et dignitaires onusiens se réunissaient tout près des corporato-cartélistes de Klaus Schwab. Ce n'était d'ailleurs probablement pas un hasard si ces deux groupes étaient proches, l'un de l'autre, au même moment tant les intérêts économiques qu'ils représentent sont énormes.
--
On se rappellera que le 20 février 2022, Chrystia Freeland affichait un large sourire au moment où une "journaliste" la questionnait à propos du gel des comptes de Canadiens:
https://www.youtube.com/watch?v=0Wmia5btBqQ&;t=919s
Et j'avais parlé de la gouverne de Justin Trudeau, à ce moment.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3485
Ça demeure un sujet d'actualité parce que derrière des portes closes, des fonds d'investissements et d'autres investisseurs domestiques et étrangers sont encore sous le trauma d'avoir vu des comptes et des avoirs gelés, du jour au lendemain, au Canada, un pays qui s'annonce comme étant démocratique mais qui a prouvé qu'il pouvait cesser de l'être, à tout moment et sans vraiment prévenir... avec les effets qu'on connaît.
J'en parle, dans mon "direct".
--
Aussi, comment ignorer que le taux directeur de la Banque du Canada vient d'augmenter de 1% à 1,5%. Cette 3e hausse de 2022 va faire mal aux Canadiens déjà éprouvés par un IPC de 6,8%, en avril 2022.
Taux: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4001
IPC: https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets-debut/prix_et_indices_des_prix/indices_des_prix_a_la_consommation
Avec le prix de l'essence solidement campé en-haut de 2$ / litre, ça fait très mal à l'économie. Au même moment, le diesel qui est encore plus cher, à environ 2,50$ / litre contribue à rendre tous les produits en commerce potentiellement plus dispendieux.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3968
--
L'infopub qui a l'air d'une vraie nouvelle de MasterCard qui tente de normaliser la biométrie pour les paiements en mettant ça sur le dos des frais trop élevés (de traitement des paiements par carte de crédit) pour les commerçants.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?p=5675#p5675
Un exemple de manipulation communicationnelle épique!
--
Le narratif de la tuerie d'Uvalde, au Texas...
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3997
Avec le PM Justin Trudeau qui en profite, de manière opportuniste, pour annoncer un projet visant à geler la possession d'armes de poing.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3993
--
Les billets d'avion aller-retour à 500 $ pour voyager en région, au Québec, va rendre les touristes étrangers heureux mais ce sont les Québécois qui vont payer pour une partie de leurs déplacements.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3812
Et ça arrive alors que le prix de l'essence augmente alors des Québécois paieront pour de riches touristes étrangers sans être capables, eux-mêmes, de faire un petit voyage en auto. C'est complètement inadmissible et pourtant, le ministre caquiste François Bonnardel persiste et signe.
--
Merci à ceux qui apprécient que ces questionnements aient lieu, en marge des millions dilapidés pour acheter le consentement populaire, aux frais du peuple.
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = Ton nom et R = Claude
Un énorme merci à ceux qui aident à ce que ces réflexions puissent avoir lieu.
--
Archive: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4004
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- "75e Assemblée mondiale de la Santé", du 22 au 28 mai 2022
- "Réunion annuelle du Forum économique mondial", du 22 au 26 mai 2022
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3955
La Suisse grouillait d'activité et pour cause, les fonctionnaires et dignitaires onusiens se réunissaient tout près des corporato-cartélistes de Klaus Schwab. Ce n'était d'ailleurs probablement pas un hasard si ces deux groupes étaient proches, l'un de l'autre, au même moment tant les intérêts économiques qu'ils représentent sont énormes.
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On se rappellera que le 20 février 2022, Chrystia Freeland affichait un large sourire au moment où une "journaliste" la questionnait à propos du gel des comptes de Canadiens:
https://www.youtube.com/watch?v=0Wmia5btBqQ&;t=919s
Et j'avais parlé de la gouverne de Justin Trudeau, à ce moment.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3485
Ça demeure un sujet d'actualité parce que derrière des portes closes, des fonds d'investissements et d'autres investisseurs domestiques et étrangers sont encore sous le trauma d'avoir vu des comptes et des avoirs gelés, du jour au lendemain, au Canada, un pays qui s'annonce comme étant démocratique mais qui a prouvé qu'il pouvait cesser de l'être, à tout moment et sans vraiment prévenir... avec les effets qu'on connaît.
J'en parle, dans mon "direct".
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Aussi, comment ignorer que le taux directeur de la Banque du Canada vient d'augmenter de 1% à 1,5%. Cette 3e hausse de 2022 va faire mal aux Canadiens déjà éprouvés par un IPC de 6,8%, en avril 2022.
Taux: https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=4001
IPC: https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets-debut/prix_et_indices_des_prix/indices_des_prix_a_la_consommation
Avec le prix de l'essence solidement campé en-haut de 2$ / litre, ça fait très mal à l'économie. Au même moment, le diesel qui est encore plus cher, à environ 2,50$ / litre contribue à rendre tous les produits en commerce potentiellement plus dispendieux.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3968
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L'infopub qui a l'air d'une vraie nouvelle de MasterCard qui tente de normaliser la biométrie pour les paiements en mettant ça sur le dos des frais trop élevés (de traitement des paiements par carte de crédit) pour les commerçants.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?p=5675#p5675
Un exemple de manipulation communicationnelle épique!
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Le narratif de la tuerie d'Uvalde, au Texas...
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3997
Avec le PM Justin Trudeau qui en profite, de manière opportuniste, pour annoncer un projet visant à geler la possession d'armes de poing.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3993
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Les billets d'avion aller-retour à 500 $ pour voyager en région, au Québec, va rendre les touristes étrangers heureux mais ce sont les Québécois qui vont payer pour une partie de leurs déplacements.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=3812
Et ça arrive alors que le prix de l'essence augmente alors des Québécois paieront pour de riches touristes étrangers sans être capables, eux-mêmes, de faire un petit voyage en auto. C'est complètement inadmissible et pourtant, le ministre caquiste François Bonnardel persiste et signe.
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