263) Grafeno - Contaminação propositada da cadeia alimentar

Créditos à LA QUINTA COLUMNA, Out 18, 2022:

DIRECTO NOCTURNO HABITUAL DE LA QUINTA COLUMNA – PROGRAMA 406 – (PARTE 1): https://laquintacolumna.tv/video/directo-nocturno-de-la-quinta-columna-programa-406-parte-1/ | https://odysee.com/@laquintacolumna:8/PROGRAMA-406:8

Estão a dar vacina de ARNm às vacas - Que passará para o leite, queijo, etc - INJECÇÕES LETAIS: 18% de BOVINO MORREM imediatamente a seguir à 'Vacinação' ARNm.

AUSTRALIA, Oct 3, 2022 | They Are giving Cows mRNA Vaccine • Which Will Pass the Vaccine Into Milk, Cheese etc • LETHAL INJECTIONS: 18% of Cattle DIE Immediately Following mRNA ‘Vaccination’: https://www.truth11.com/they-are-giving-cows/





Injectados e não injectados têm estruturas de grafeno no sangue. Os injectados têm maior densidade, mas desde 1992, as plantas, a população humana e animal não injectadas têm sido pulverizadas por rastos químicos (chemtrails) com nanotecnologia de óxido de grafeno e outras nano-partículas, pelo que também têm sido sujeitos aos seus efeitos cumulativos. A activação de pontos quânticos de auto-montagem de grafeno pode ser feita através de microondas, e nano-partículas de dióxido de titânio, luz azul e ultravioleta podem degradar as fitas de grafeno em nano-partículas que penetram todas as membranas do corpo. Assim, não é surpreendente, nas últimas décadas, o número crescente de susceptibilidades, indivíduos electrossensíveis (EHS), o aumento das taxas de cancro, demências e doenças auto-imunes e raras. O dano que mais se destaca na explicação desta agressão é descrito pelo nome de doença de Morgellous, uma inflamação e rejeição biológica de resíduos de grafeno através da pele e membranas mucosas. É uma prova rigorosa da existência de testes de dosagem e tolerância da população, efectuados desde há já várias décadas, feitos em áreas localizadas. Os não-injectados devem ser avisados que também estão em perigo, por indução electromagnética da tecnologia EMF na sua vizinhança, tanto de antenas de telecomunicações, como de luz LED, mas também por indução e ressonância de multidões de indivíduos injectados. O processo de instalação deste hardware é pura guerra electrónica, são armas de tecnologia quântica controladas remotamente pela Inteligência Artificial.





MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL

Movimento Português de Prevenção do Electrosmog

https://electrosmogportugal.weebly.com

https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal

https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/