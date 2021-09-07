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Το Εμβόλιο = Κοβιτ= Ηθικό ! ΑνΊθηκο! ἠ Αντιχριστιανικό!
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267 views • September 07, 2021
Διευκρηνηση για τους Γεροντες ,,OΓέροντας Δοσίθεος και είναι στην Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης Παραποτάμου Ροδόπολης.
Ο Π Ιωάννης Δρογγίτης και είναι εφημέριος στον Άγιο Δημήτριο Πλάκας.
https://www.ecclesiagoc.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%E1%BC%80%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1838-anakoinosis-epidiologikis-kriseos-2021 γοχ ανακοινωση
https://www.atcc.org/products/crl-1573cas9
ιστοσελιδα που πουλανε κυταρα εμβρυων
https://web.expasy.org/cellosaurus/CVCL_0045
συστατικα εμβολιο σπουτνικ
https://www.kathimerini.gr/world/561203191/to-vatikano-krinei-ithika-apodekta-ta-emvolia-kata-tis-covid-19/ βατικανο
https://www.brighteon.com/8c918529-4b2b-41ab-a97e-f6f9d7dde9f2
Η κατάθεση της Dr Christina Parks
https://www.youtube.com/watch?v=awzbOwf8CxQ
Ο Π Ιωάννης Δρογγίτης και είναι εφημέριος στον Άγιο Δημήτριο Πλάκας.
https://www.ecclesiagoc.gr/index.php/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%E1%BC%80%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1838-anakoinosis-epidiologikis-kriseos-2021 γοχ ανακοινωση
https://www.atcc.org/products/crl-1573cas9
ιστοσελιδα που πουλανε κυταρα εμβρυων
https://web.expasy.org/cellosaurus/CVCL_0045
συστατικα εμβολιο σπουτνικ
https://www.kathimerini.gr/world/561203191/to-vatikano-krinei-ithika-apodekta-ta-emvolia-kata-tis-covid-19/ βατικανο
https://www.brighteon.com/8c918529-4b2b-41ab-a97e-f6f9d7dde9f2
Η κατάθεση της Dr Christina Parks
https://www.youtube.com/watch?v=awzbOwf8CxQ
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