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Nuovo Ordine Mondiale Società Segrete e Profezie Bibliche vol.1 - NWO Secret Societies and Biblical Prophecy Vol. 1
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28 views • June 19, 2020
Audio: English / Subtitles: Italiano.
Questo video è stato sempre censurato in Italia, Città del Vaticano, Malta, San Marino e Cina.... ora capite dove viene gestito il Nuovo Ordine Mondiale
Questo video studia come il male stia sistematicamente adempiendo la profezia biblica. Si tratta di un’indagine di 6.000 anni delle società segrete e di un sondaggio di 220 anni di guerra progressivamente ingegnerizzata. Lontano da “teoria della cospirazione” o “esporre aggressivamente evangelico la Bibbia”, si basa semplicemente sui documenti originali. Questo video sfiderà la vostra visione del mondo, indipendentemente dal vostro background. È per quelli che vogliono la verità.
Dal canale YouTube di Leonar Ulrich: “NWO: Secret Societies and Biblical Prophecy Vol. 1” https://www.youtube.com/watch?v=jYZksdzVxic Pubblicato il 3 giugno 2011
Questo video è anche presente anche al mio canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCCLnGFJiNEvNgyiVrXb0U8g sempre censurato.
Nota ricevuta da YouTube: Gentile Nel nome della verità, A causa di un reclamo per violazione del copyright, il tuo video di YouTube è stato bloccato in alcuni Paesi. Ciò significa che il video è ancora disponibile su YouTube, ma è possibile che gli utenti di alcuni Paesi non possano guardarlo.
Titolo del video: NWO Società Segrete e Profezie Bibliche Vol.1
Contenuti protetti da copyright: August 4, 1964 Rivendicato da: SME (Sistema Monetario Europeo)
Paesi bloccati: China, Holy See (Vatican City State), Italy, Malta, San Marino Vuol dire che devi usare una rete privata virtuale se risiedi in questi paesi.
Questo video è stato sempre censurato in Italia, Città del Vaticano, Malta, San Marino e Cina.... ora capite dove viene gestito il Nuovo Ordine Mondiale
Questo video studia come il male stia sistematicamente adempiendo la profezia biblica. Si tratta di un’indagine di 6.000 anni delle società segrete e di un sondaggio di 220 anni di guerra progressivamente ingegnerizzata. Lontano da “teoria della cospirazione” o “esporre aggressivamente evangelico la Bibbia”, si basa semplicemente sui documenti originali. Questo video sfiderà la vostra visione del mondo, indipendentemente dal vostro background. È per quelli che vogliono la verità.
Dal canale YouTube di Leonar Ulrich: “NWO: Secret Societies and Biblical Prophecy Vol. 1” https://www.youtube.com/watch?v=jYZksdzVxic Pubblicato il 3 giugno 2011
Questo video è anche presente anche al mio canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCCLnGFJiNEvNgyiVrXb0U8g sempre censurato.
Nota ricevuta da YouTube: Gentile Nel nome della verità, A causa di un reclamo per violazione del copyright, il tuo video di YouTube è stato bloccato in alcuni Paesi. Ciò significa che il video è ancora disponibile su YouTube, ma è possibile che gli utenti di alcuni Paesi non possano guardarlo.
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