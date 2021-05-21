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Lagebericht
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Immer schön wachsam bleiben, und passt auf eure L(i)eben auf!
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
VORAB EIN WICHTIGER HINWEIS: Wir sind in der Endpase, in der täglich hochbrisante Dinge weltweit passieren, und können nur jedem empfehlen, auf dem unzensierten Telegram am Größten Erwachen aller Zeiten teilzunehmen, da wir hier lediglich Dinge anbieten können, um am Aufwachprozess jedes einzelnen zu helfen, um so viele Mitmenschen mitnehmen zu können, wie es eben geht. Einfach diesen Link anklicken und dabei sein:
https://t1p.de/GreatAwakening
Das US-Verteidigungsministerium war für die Aktivierung des QFS-Systems verantwortlich.
Alle Währungen sind nun durch Gold gedeckt.
Die Verarbeitung der wichtigsten Top-Level-Anleihen wurde abgeschlossen.
Am Dienstag um 13:37 EST wurden die Probleme mit der QFS-Schnittstelle behoben und die Anleihezahlungen / Geldbewegungen begannen, effizient durchgeführt zu werden.
Am 11. Mai wurde der gesamte Strom im Irak abgeschaltet und es gab keine Lichter in den Städten, da die Space Force (unter dem Kommando von General John "Jay" Raymond von den Joint Chiefs of Staff) das Stromnetz abschaltete, damit Spezialkräfte und irakische Sicherheitskräfte die Deep State-Milizen einfangen konnten, die Raketen auf Bagdad und US-Basen im Irak abschießen.
Am 12. Mai legte die irakische Regierung das Land für 10 Tage bis zum 22. Mai lahm, wobei sie COVID-19 als Vorwand benutzte, aber in Wirklichkeit ist dies auf den Start des Finanzsystems zurückzuführen.
Auch das Notfall-Rundfunksystem musste voll funktionsfähig und einsatzbereit sein. Ausfälle im Betrieb sind inakzeptabel.
In den letzten Wochen wurden mehr als 5.000 Mitglieder der politischen Elite verhaftet. Lin Wood berichtete, dass der Gouverneur und der Vizegouverneur von Georgia am 11. Mai verhaftet wurden.
Die Aktienmärkte der Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Indien und China fielen. All dies spiegelt sich im Marktindex wider, wird aber in den Medien nicht reflektiert.
Die Cyberangriffe der Cabal wurden in den nächsten zwei Monaten erwartet, da die Allianz weiterhin die Finanzsysteme demontiert und einen globalen Währungsreset durchführt. Der Cyberangriff auf die Colonial Pipeline bedeutete, dass Engpässe und steigende Preise für Gas, Lebensmittel, Medikamente, Post und Waren in den Vereinigten Staaten bevorstanden. Ein Cyberangriff auf die Colonial Pipeline, die 45% des Treibstoffs an der Ostküste liefert. Die Kabale lässt ihre Muskeln spielen, während das Militär seine Operationen herunterfährt.
Ein Notfall-Rundfunksystem wird gestartet, und das neue Quanten-Internet wird den Äther mit unzensierten sozialen Medien und faktenbasierten Dokumentationen über die Geschichte der Clique überfluten. Alles wird von Dunkelheit auf Licht umgestellt werden: SWIFT auf das Quanten-Finanzsystem und goldgedeckte Währungen; BTC auf Asset-gedeckte Metalle, die durch Blockchain reguliert werden; Fake-Medien auf Starlink und Projekt Odin.
Das aktuelle Finanzsystem, genannt "Papierdollar", basiert auf Benzin.
Warum haben wir es "Petrodollar" genannt?
Q sagte, dass sie Israel zum Schluss lassen würden. Weil sie irgendwann einen finanziellen Reset machen wollten. In letzter Zeit sieht man, dass das Benzin in Schwierigkeiten ist, und es gibt einen gefälschten Krieg, der in Israel stattfindet.
Also übernehmen Q's Militärfirmen und führen gleichzeitig einen finanziellen Reset auf der ganzen Welt durch. Das neue QFS (Quantum Financial System) kehrt zu Goldsicherheiten zurück. Der Global Currency Reset (GCR) findet gerade jetzt statt.
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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Das US-Verteidigungsministerium war für die Aktivierung des QFS-Systems verantwortlich.
Alle Währungen sind nun durch Gold gedeckt.
Die Verarbeitung der wichtigsten Top-Level-Anleihen wurde abgeschlossen.
Am Dienstag um 13:37 EST wurden die Probleme mit der QFS-Schnittstelle behoben und die Anleihezahlungen / Geldbewegungen begannen, effizient durchgeführt zu werden.
Am 11. Mai wurde der gesamte Strom im Irak abgeschaltet und es gab keine Lichter in den Städten, da die Space Force (unter dem Kommando von General John "Jay" Raymond von den Joint Chiefs of Staff) das Stromnetz abschaltete, damit Spezialkräfte und irakische Sicherheitskräfte die Deep State-Milizen einfangen konnten, die Raketen auf Bagdad und US-Basen im Irak abschießen.
Am 12. Mai legte die irakische Regierung das Land für 10 Tage bis zum 22. Mai lahm, wobei sie COVID-19 als Vorwand benutzte, aber in Wirklichkeit ist dies auf den Start des Finanzsystems zurückzuführen.
Auch das Notfall-Rundfunksystem musste voll funktionsfähig und einsatzbereit sein. Ausfälle im Betrieb sind inakzeptabel.
In den letzten Wochen wurden mehr als 5.000 Mitglieder der politischen Elite verhaftet. Lin Wood berichtete, dass der Gouverneur und der Vizegouverneur von Georgia am 11. Mai verhaftet wurden.
Die Aktienmärkte der Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Indien und China fielen. All dies spiegelt sich im Marktindex wider, wird aber in den Medien nicht reflektiert.
Die Cyberangriffe der Cabal wurden in den nächsten zwei Monaten erwartet, da die Allianz weiterhin die Finanzsysteme demontiert und einen globalen Währungsreset durchführt. Der Cyberangriff auf die Colonial Pipeline bedeutete, dass Engpässe und steigende Preise für Gas, Lebensmittel, Medikamente, Post und Waren in den Vereinigten Staaten bevorstanden. Ein Cyberangriff auf die Colonial Pipeline, die 45% des Treibstoffs an der Ostküste liefert. Die Kabale lässt ihre Muskeln spielen, während das Militär seine Operationen herunterfährt.
Ein Notfall-Rundfunksystem wird gestartet, und das neue Quanten-Internet wird den Äther mit unzensierten sozialen Medien und faktenbasierten Dokumentationen über die Geschichte der Clique überfluten. Alles wird von Dunkelheit auf Licht umgestellt werden: SWIFT auf das Quanten-Finanzsystem und goldgedeckte Währungen; BTC auf Asset-gedeckte Metalle, die durch Blockchain reguliert werden; Fake-Medien auf Starlink und Projekt Odin.
Das aktuelle Finanzsystem, genannt "Papierdollar", basiert auf Benzin.
Warum haben wir es "Petrodollar" genannt?
Q sagte, dass sie Israel zum Schluss lassen würden. Weil sie irgendwann einen finanziellen Reset machen wollten. In letzter Zeit sieht man, dass das Benzin in Schwierigkeiten ist, und es gibt einen gefälschten Krieg, der in Israel stattfindet.
Also übernehmen Q's Militärfirmen und führen gleichzeitig einen finanziellen Reset auf der ganzen Welt durch. Das neue QFS (Quantum Financial System) kehrt zu Goldsicherheiten zurück. Der Global Currency Reset (GCR) findet gerade jetzt statt.
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