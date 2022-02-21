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Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac



Свидетельство женщины как ей нанесли при фотографировании лазерную «печать» 666. Многие за этой «пандемией» и уколами забыли, что остаётся всё также опасность «биометрии», как способа воздействия на порабощаемых. А ведь вероятно, что нанесённая лазерная «печать» как раз и оказала влияние на тех, кто как под управлением бездумно пошёл и принял укол-инъекцию, наночипирование. Сейчас эта тема вновь стала очень актуальной, в связи с подготавливаемым введением пластиковых «паспортов». В условиях, когда отказаться от них и, соответственно, от прохождения «фотографирования»-биометрии трудней будет отказаться (права граждан и соблюдение законности существенно урезаны, исчезли почти полностью, под предлогом лже-«ковидных» требований и ограничений).

«...За это время славянам, пребывающим в глубоком сне, Было Дано два Знака Свыше для пробуждения их сознания. Но никто этого так до сих пор и не понял. Спячка продолжается. Знаковым событием стала гражданская кровопролитная война в Украине, которая переросла в вялотекущий геноцид славян. А последним «китайским предупреждением» стал — лжеcоvid, который семимильными шагами подводит человечество к пропасти Антихриста. Но никто не среагировал на всё это. Как спали, так и продолжают спать. Но пробуждение таки наступит и станет ещё более трагичным. Антихрист заставит всех поклониться «системе Зверь» и образу Зверя. И тогда уже только Небесный ОбРАз Матери Мира Станет для всех Знаком Конца. Но будет уже поздно что-то изменить в своей жизни и жизни окружающих» («ВИКТОРИЯ РА» №41, 2020 https://usmalos.com/novosti/2020/08/13/zhurnal-viktoriya-ra-no3-(41),-2020/ Стр. 89).

«... Сейчас будут произходить очень печальные события в мире. И тут нужна выдержка, сила воли, уверенность и, естественно, Знание о Спасительнице-Софии. Всем необходимо донести то, что Матерь Мира — на Земле. И Эта Сила — Монолит, Щит от Антихриста! И Воинству Света пора пробуждаться!» ( https://youtu.be/PCLUMRSeMoU ).

Следующий план Б — ВОЙНА! Поэтому и снимают карантины! Ведь план по 70% прививанию-уничтожению достигнут. Сейчас всё равно будет якобы «новая мутация», на самом деле цитокиновый шторм у тех, кто прибился уколом. При введении «Военных положений» и якобы «новой инфекции» — начнётся принудительная вакцинация-чипизация ещё не уколотых! Тёмные будут пытаться уничтожить остальных, кто отверг «метку». Поэтому необходима Энергетическая Высшая Защита! БАЖЕНственная, Духовная Световая и Провидническая!

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