Οι μάσκες δεν προστατεύουν από τους ιούς, εξυπηρετούν άλλους σκοπούς: Ο Δρ Mangarov στο Διεπιστημονικό Συνέδριο

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220 views • October 29, 2020





Ο Δρ Μαγκάροφ συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020 και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μπορείτε να τη δείτε εδώ:

και τη δεύτερη εδώ:



Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του Δρ Μαγκάροφ:



• Δουλεύω με τα λοιμώδη νοσήματα από το 1983, τριάντα οκτώ χρόνια και ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φορέσει μάσκα, παρόλο που πάντα δούλευα με κάθε είδους μεταδοτική νόσο.

• Για προστασία από μεταδοτικές ασθένειες, ειδικά από αναπνευστικές μολύνσεις, οι μάσκες είναι άχρηστες. Δεν έχουν νόημα.

• Αυτό που τους νοιάζει δεν είναι η προστασία των ανθρώπων, αλλά πως η μάσκα αποτελεί ένα μέσο για να κάνουν τους ανθρώπους να έχουν συνεχώς στο νου τους ότι κάτι συμβαίνει. Ιδιαίτερα τα παιδιά.

• Ο απόλυτος αριθμός των θετικών αποτελεσμάτων δεν έχει κανένα νόημα από κλινική άποψη. Όσο περισσότερα τεστ κάνεις, τόσο περισσότερα θετικά θα βρίσκεις.

• Ένα άλλο «μαγείρεμα» βλέπουμε με τον αριθμό εκείνων που πεθαίνουν καθημερινά στη Βουλγαρία "με" ή "από" COVID.

• Πρέπει να επιστρέψουμε στα βασικά της κλινικής πρακτικής. Στα βασικά της ιατρικής. Όσοι είναι κλινικά υγιείς, πρέπει να πάνε στη δουλειά τους, να πάνε στο σχολείο τους, να κάνουν οτιδήποτε θέλουν. Κι όσοι είναι άρρωστοι, αν είναι πολύ άρρωστοι, πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Αν δεν είναι πολύ άρρωστοι, πρέπει απλά να μείνουν σπίτι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.





Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών Ο Δρ Atanas Mangarov, είναι επικεφαλής της Παιδιατρικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Νόσων της Σόφια. Επίσης, είναι επικεφαλής του Τμήματος Λοιμωδών Νόσων στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφια, όπου και διδάσκει ως αναπληρωτής καθηγητής.Ο Δρ Μαγκάροφ συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020 και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μπορείτε να τη δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=q8vRAaPhqSs και τη δεύτερη εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=OB4PEtxt9YE& ;list=LL&index=19Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του Δρ Μαγκάροφ:• Δουλεύω με τα λοιμώδη νοσήματα από το 1983, τριάντα οκτώ χρόνια και ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φορέσει μάσκα, παρόλο που πάντα δούλευα με κάθε είδους μεταδοτική νόσο.• Για προστασία από μεταδοτικές ασθένειες, ειδικά από αναπνευστικές μολύνσεις, οι μάσκες είναι άχρηστες. Δεν έχουν νόημα.• Αυτό που τους νοιάζει δεν είναι η προστασία των ανθρώπων, αλλά πως η μάσκα αποτελεί ένα μέσο για να κάνουν τους ανθρώπους να έχουν συνεχώς στο νου τους ότι κάτι συμβαίνει. Ιδιαίτερα τα παιδιά.• Ο απόλυτος αριθμός των θετικών αποτελεσμάτων δεν έχει κανένα νόημα από κλινική άποψη. Όσο περισσότερα τεστ κάνεις, τόσο περισσότερα θετικά θα βρίσκεις.• Ένα άλλο «μαγείρεμα» βλέπουμε με τον αριθμό εκείνων που πεθαίνουν καθημερινά στη Βουλγαρία "με" ή "από" COVID.• Πρέπει να επιστρέψουμε στα βασικά της κλινικής πρακτικής. Στα βασικά της ιατρικής. Όσοι είναι κλινικά υγιείς, πρέπει να πάνε στη δουλειά τους, να πάνε στο σχολείο τους, να κάνουν οτιδήποτε θέλουν. Κι όσοι είναι άρρωστοι, αν είναι πολύ άρρωστοι, πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο. Αν δεν είναι πολύ άρρωστοι, πρέπει απλά να μείνουν σπίτι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.Μετάφραση - υποτιτλισμός - επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών Keywords pandemiccoronaviruscovid-19sars-cov-2face masks

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