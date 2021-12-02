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Ζωντανή ομιλία κ. Δήμου Σερκελίδη με θέμα: Τι εστί Πάπας; Έρευνα στο "ποινικό μητρώο" του Παπισμού.
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51 views • December 02, 2021
Ζωντανή ομιλία κ. Δήμου Σερκελίδη με θέμα: Τι εστί Πάπας; Έρευνα στο "ποινικό μητρώο" του Παπισμού.
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 1 Δεκεμβριόυ 2021, στις 7:00 μ.μ ο συντάκτης του "Ημερολογίου της Ελληνικής Επανάστασης" και γραμματέας του συλλόγου "Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής", κ. Σερκελίδης Δήμος μίλησε με θέμα: Τι εστί Πάπας; Έρευνα στο "ποινικό μητρώο" του Παπισμού.
Θα προβληθεί διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών πού ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τόν Κορωνοϊό.
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 1 Δεκεμβριόυ 2021, στις 7:00 μ.μ ο συντάκτης του "Ημερολογίου της Ελληνικής Επανάστασης" και γραμματέας του συλλόγου "Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής", κ. Σερκελίδης Δήμος μίλησε με θέμα: Τι εστί Πάπας; Έρευνα στο "ποινικό μητρώο" του Παπισμού.
Θα προβληθεί διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών πού ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τόν Κορωνοϊό.
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