Ζωντανή ομιλία κ. Δήμου Σερκελίδη με θέμα: Τι εστί Πάπας; Έρευνα στο "ποινικό μητρώο" του Παπισμού.



Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 1 Δεκεμβριόυ 2021, στις 7:00 μ.μ ο συντάκτης του "Ημερολογίου της Ελληνικής Επανάστασης" και γραμματέας του συλλόγου "Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής", κ. Σερκελίδης Δήμος μίλησε με θέμα: Τι εστί Πάπας; Έρευνα στο "ποινικό μητρώο" του Παπισμού.

Θα προβληθεί διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών πού ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τόν Κορωνοϊό.