Jack gaat internationaal!

Als je een vaste bezoeker bent op mijn kanaal dan verdien je weleens wat extra's.

Neem nou Jack Abercrombie, we kennen hem allemaal als dat beetje mottige en viezige mannetje met dat grauwe gelaatskleurtje en die vette haren.



Geen werk, geen kapper, geen shampoo, geen leven, maar wel treintjes en internet.

En op internet vindt hij het leuk om de mooiste complotverhaaltjes op te hangen. Want dat doen al zijn virtuele vriendjes immers ook?

Op internet voelt hij zich een hele peer, kakelt gezellig met de demogekkies mee maar bezoekt er nooit eentje. Is hij gewoon te lui voor.

In plaats dat hij nu gewoon neen cursusje Engels gaat volgen, maar nee hoor, gewoon jezelf voor lullo zetten op internet, te dom om te beseffen hoe triest hij over komt.



Jack doet erg zijn best op Facebook en tegenwoordig ook regelmatig hier, alleen van een absolute doorbraak is nog geen sprake.



En daar willen we hem graag bij helpen, zeker als je belangrijke boodschappen de wereld in wil helpen en Facebook heeft besloten je op de block te zetten.





Daarom, even een luisterend oor voor Jack (maar niet te lang). Mocht je dit gereutel in de volle lengte willen luisteren en bekijken adviseren we zijn kanaal, want langer dan deze tijd trokken we het eenvoudigweg niet.