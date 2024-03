Castle Rocks Trusted Urgent Care Facility for Sinus Infections

๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—ถ๐˜€ ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜€ ๐—œ๐—ป๐—ณ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป?





๐Ÿ‘‰A sinus infection occurs when the tissue lining of the sinuses become inflamed or infected.

๐Ÿ‘‰During a sinus infection, fluid fills and blocks nasal cavities allowing an infection to form.





๐—ง๐˜†๐—ฝ๐—ฒ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜€ ๐—œ๐—ป๐—ณ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€

There are two main types of sinus infections: acute sinusitis and chronic sinusitis.





๐Ÿ‘‰Acute Sinusitis

With acute sinus infections, the symptoms usually last less than a month.





๐Ÿ‘‰Chronic Sinusitis

Chronic sinus infections can last 12 weeks or longer. Also, recurring sinus infections link to chronic sinusitis.





๐—ช๐—ต๐—ฎ๐˜ ๐—”๐—ฟ๐—ฒ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ผ๐—ป ๐—ฆ๐˜†๐—บ๐—ฝ๐˜๐—ผ๐—บ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜€ ๐—œ๐—ป๐—ณ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป?

โœ Facial Pain

โœ Runny Nose

โœ Sore Throat

โœ Nasal Congestion

โœ Postnasal Drip

โœ Sinus Pain

โœ Headache

โœ Fever





๐—›๐—ผ๐˜„ ๐—–๐—ฎ๐—ป ๐—œ ๐—ง๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜ ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜€ ๐—œ๐—ป๐—ณ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป?

โœ To treat the symptoms of a sinus infection, stay hydrated. Drink plenty of water and rest.

โœ Also, decongestants and nasal corticosteroids aid in sinus infection treatment. If you experience pain or fever, over-the-counter pain relievers offer help.









Schedule an Urgent Care Appointment at Founders Family Medicine





๐Ÿ•ฟ (303) 688-8666

๐ŸŒ https://www.foundersfamilymedicine.com