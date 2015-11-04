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Кто и как загнал РФ в Сирию? (04.11.15)
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26 views • May 20, 2022
Передача Максима и Петра Калашниковых о том, почему Москва теперь вынуждена воевать в Сирии. Эксперты: лидер движения «Новороссия» Игорь Стрелков и академик РАН, экономист Сергей Глазьев.
Можно ли выиграть войну в Сирии? Чем она отличается от войн в Афганистане и Чечне? За какое «нежное место» взяли РФ хозяева Запада, вынудив отказаться от Новороссии и втравиться в сирйскую трясину? Чего стоят официальные объяснения смысла этой авантюры?
Можно ли выиграть войну в Сирии? Чем она отличается от войн в Афганистане и Чечне? За какое «нежное место» взяли РФ хозяева Запада, вынудив отказаться от Новороссии и втравиться в сирйскую трясину? Чего стоят официальные объяснения смысла этой авантюры?
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