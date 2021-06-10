ALERTA!!! LA PERSECUCION CON LA LLAMADA "VACUNA" DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL. Hace parte del 5to SELLO DEL LIBRO DE "REVELACIONES?

Alerta IGLESIA de CRISTO: el 5to sello del libro de revelaciones habla de persecuciones. Esta PERSECUCION sin precedentes en la historia de la humanidad como la que estamos viviendo hoy en el mundo con la llamada "VACUNA" del NUEVO ORDEN MUNDIAL pero especialmente contra el REMANENTE de JESUS que entiende que es "TEMPLO" de un DIOS VIVO, del "ESPIRITU SANTO de DIOS" y que conoce la "VOLUNTAD de DIOS para su PUEBLO" así como los "TIEMPOS DEL FIN" hace parte del 5to sello? El libro del profeta Daniel habla de tiempo de angustia antes de la redención de Su pueblo. Dijo el SEÑOR JESUS a sus DISCIPULOS y también a NOSOTROS: "Cuando ESTAS COSAS comiencen a SUCEDER, erguíos y "LEVANTAD vuestra CABEZA, porque vuestra REDENCION está CERCA". (Lucas 21:28). Glorias a Dios. Aleluya.

DANIEL (CAPITULO 12) ACERCA DEL TIEMPO DEL FIN Y "LA REDENCION DEL PUEBLO DE DIOS" (o RAPTO O "ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA DE JESUS") Dice: "En AQUEL TIEMPO se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será TIEMPO de ANGUSTIA, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; PERO en aquel tiempo "SERA LIBERTADO TU PUEBLO", todos los que se hallen "ESCRITOS EN EL LIBRO", y muchos de los que DUERMEN en el polvo de la tierra SERAN DESPERTADOS, unos para VIDA ETERNA, y otros para VERGUENZA y CONFUSION PERPETUA". "Los entendidos RESPLANDECERAN como el resplandor del firmamento; y los que ENSEÑAN la JUSTICIA a la multitud, como las ESTRELLAS a perpetua ETERNIDAD".

Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro "HASTA el TIEMPO del FIN". Muchos correrán de aquí para allá, y "la CIENCIA se AUMENTARA". Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al "VARON VESTIDO de LINO", que estaba sobre las aguas del río: ¿CUANDO será el FIN de estas MARAVILLAS? Y oí al VARON VESTIDO de LINO, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. "Y CUANDO se acabe la DISPERSION del poder del PUEBLO SANTO, todas estas cosas SERAN cumplidas". Y yo oí, mas no ENTENDI. Y dije: Señor mío, ¿CUAL será el FIN de estas COSAS? El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas "HASTA el tiempo del FIN". "MUCHOS serán LIMPIOS, y emblanquecidos y PURIFICADOS; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, PERO los ENTENDIDOS COMPRENDERAN". (Daniel 12:1-10).

LAMPARA es a mis pies tu PALABRA y LUMBRERA a mi CAMINO. (Salmo 119:105). Aguarda a JEHOVA; Esfuérzate, y ALIENTATE tu corazón; Sí, ESPERA a JEHOVA. (Salmo 27:14). Bendiciones PUEBLO de DIOS. DIOS siga siendo su ESCUDO, su FUERZA, su FORTALEZA y quién levanta su cabeza AHORA y siempre y HASTA el FIN. Amén y Amén.

Persevera hasta el fin "Nuestra REDENCION está CERCA". Cristo Viene pronto por su iglesia. RESISTE HERMANO Y AMIGO. "NO A LA VACUNA DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL". "Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya RESISTIDO la prueba, recibirá la CORONA de VIDA, que Dios ha PROMETIDO a los que LE AMAN". (Santiago 1:12).

CRISTO VIENE PRONTO POR SU IGLESIA, POR UN PUEBLO FIEL QUE PERSEVERO "HASTA EL FIN". Es posible que tan pronto como el pueblo de Dios sea llevado al cielo la vacuna sea obligatoria para el que se quede atrás. SI AUN NO ESTAS LISTO... "ESTA ES SU OPORTUNIDAD". No se quede aquí para disfrutar la maravillosa agenda 2030, que el diablo/Anticristo ha preparado para el mundo. ALISTATE... Y PREPARATE PARA VOLAR AL CIELO? (1 Tesal. 4:15 -17; 1 Corintios 15:51-52).

Mi Dios, pues, suplirá TODO lo que os haga FALTA conforme a sus riquezas en gloria en CRISTO JESUS. (Filipenses 4:19). Es, pues, la FE la certeza de lo que se espera, la CONVICCION de lo que NO SE VE. (Hebreos 11:1).

DESEO RECONCILIARME CON DIOS, PLAN DE SALVACION: Si usted no es creyente en Dios es necesario que se acerque a El por medio de Jesús, Señor y Salvador del mundo, ahora que todavía hay tiempo y oportunidad. El tiempo se acorta cada día más:

https://www.radiolosolivos.com/p/plan-de-salvacion.html

PREPARATE PARA LA VENIDA DEL SEÑOR JESUS: (Visítanos)

www.vozdetrompeta.com

Canal en youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCOxGFn2duBrp_QUxFpBotJg/videos?view_as=subscribe

"Nuevo Canal en Odysee" plataforma sin censuras:

https://odysee.com/@Vozdetrompeta:c La Palabra de Dios irá siendo censurada poco a poco como está previsto en la agenda 2030, Una única religión donde "No existe Dios; ni siquiera se nombra", por eso el avance desde ya con la agenda LGTB, el aborto; la pedofilia, ect, nos preparamos entonces para ello, así como ha sido censurado lo que hemos subido en contra de la "vacuna" del Nuevo Orden Mundial. Nos seguiremos preparando para la "Pronta Venida de Jesús". Mucho más ahora que hemos entrado en la recta final de nuestra redención. "BENDICIONES A TODOS".







