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Цифровой Рубль - конец свободы. Введение Си-Би-Ди-Си во всем мире. Цифровые пенсии, зарплаты, пособия
Vera Nika
Vera Nika
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73 views • July 19, 2023

Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj ВСЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РАСЧЁТЫ, - ИМЕЮТ ОДНУ ЦЕЛЬ: СДЕЛАТЬ БЫСТРО ОТКЛЮЧАЕМЫМИ (!!!) ДОСТУП КО ВСЕМ СРЕДСТВАМ СУЩЕСТВОВАНИЯ, К ЖИЗНЕННО-ВАЖНЫМ УСЛУГАМ. ЧТОБЫ ПОТРЕБОВАТЬ ВСЕМ ПОГОЛОВНО ЧИПИРОВАТЬСЯ - ИНАЧЕ НЕ ВКЛЮЧАТ ДОСТУП, ОСТАВЯТ БЕЗ ЕДЫ И Т.Д.

Остальное, всё что связано с такой запланированной ПОЛНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ (УСТРАИВАЕМЫЕ ЛЖЕПАНДЕМИИ, ВОЙНЫ, ГОЛОД, БЕДСТВИЯ и проч.), - это только промежуточные этапы и предлоги для достижения чипирования, клеймения "начертанием зверя" 666, как порабощения душ для нижних бессветных уровней.

Примите Защиту против чипирования! Иное сейчас уже не имеет значения: ни просто "информированность", знание предупреждений и т.д. Все оставшиеся без Покрова Света, без светлой ауры, - такие незащищённые все погибнут, сколько бы не считали себя знающими и пробуждёнными, или религиозными людьми.

Предупреждалось: 144 тысячи будут полностью Защищены, а 1/3 от всех живущих защищены частично (осознают запоздало, когда будет уже поздно). Остальные 2/3, написано что "не раскаются" в своей полностью бессмысленной жизни, поэтому погибнут. Сейчас завершается время разделения добра и зла, мировая битва Армагеддон, перед переходом в Эру Света, следующую эпоху. Как кто жил, к чему стремился, такой и сделает выбор.

Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip  (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).


Natalia Chernihovskaya. 28 638 просмотров, июл. 2023 г.

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