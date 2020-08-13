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Silvano Trotta - Masques sans danger ? Vraiment ?
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4 views • August 13, 2020
13 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=3YJP9gZa-c8
Silvano Trotta ; https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Emission dédiée à mon amie, le Docteur Eve Engerer, et on va voir si le port du masque est sans danger, ainsi que les instructions d'utilisation préconisées...Plus des petits bonus sympas...
Sources :
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8604639/Dentists-says-mask-wearing-causing-tooth-decay-gum-disease.html
https://www.coreysdigs.com/health-science/covid-19-the-coverup-the-cure-and-key-evidence/?s=09
https://www.tmz.com/2020/08/13/coronavirus-vaccine-forced-stanford-law-professor-hank-greely/
https://francais.rt.com/international/77818-covid-19-royaume-uni-retire-5300-deces-bilan-changeant-mode-calcul
https://fr.news.yahoo.com/espagne-r%C3%A9gion-interdit-fumer-rues-052331576.html
https://www.youtube.com/watch?v=EmWDUmFV6yY
https://www.lesoir.be/318219/article/2020-08-10/bruxelles-berlin-londres-amsterdam-les-mouvements-contre-le-port-du-masque
https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-pres-de-6-milliards-de-doses-de-vaccins-reservees-dans-le-monde_AD-202008120145.html
https://www.charentelibre.fr/2020/07/28/sexe-et-covid-19-connaissez-vous-le-glory-hole-conseille-par-les-autorites-canadiennes%2C3626738.php
https://www.iltempo.it/politica/2020/08/12/news/george-soros-attacca-giorgia-meloni-nemica-europa-replica-nemica-tua-immigrazione-ue-scontro-fratelli-italia-24174302/
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/zangrillo_contagiato_malato_confusione_covid_ultime_notizie_news-5402986.html
Silvano Trotta ; https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Emission dédiée à mon amie, le Docteur Eve Engerer, et on va voir si le port du masque est sans danger, ainsi que les instructions d'utilisation préconisées...Plus des petits bonus sympas...
Sources :
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8604639/Dentists-says-mask-wearing-causing-tooth-decay-gum-disease.html
https://www.coreysdigs.com/health-science/covid-19-the-coverup-the-cure-and-key-evidence/?s=09
https://www.tmz.com/2020/08/13/coronavirus-vaccine-forced-stanford-law-professor-hank-greely/
https://francais.rt.com/international/77818-covid-19-royaume-uni-retire-5300-deces-bilan-changeant-mode-calcul
https://fr.news.yahoo.com/espagne-r%C3%A9gion-interdit-fumer-rues-052331576.html
https://www.youtube.com/watch?v=EmWDUmFV6yY
https://www.lesoir.be/318219/article/2020-08-10/bruxelles-berlin-londres-amsterdam-les-mouvements-contre-le-port-du-masque
https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-pres-de-6-milliards-de-doses-de-vaccins-reservees-dans-le-monde_AD-202008120145.html
https://www.charentelibre.fr/2020/07/28/sexe-et-covid-19-connaissez-vous-le-glory-hole-conseille-par-les-autorites-canadiennes%2C3626738.php
https://www.iltempo.it/politica/2020/08/12/news/george-soros-attacca-giorgia-meloni-nemica-europa-replica-nemica-tua-immigrazione-ue-scontro-fratelli-italia-24174302/
https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/zangrillo_contagiato_malato_confusione_covid_ultime_notizie_news-5402986.html
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