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Чеченка
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179 views • February 05, 2022
Видео «Чеченка».
Нет слов, одни эмоции!! Hazirlayan NART ADIGE.
Можно повосхищаться красотой и умением Восточной Женщины. А затем узнать, что может она на самом деле европейка, например француженка.
Женщина есть Женщина! Силы Природы ей подвластны. К её любви и гармонии тянутся все.
Из комментариев под видео ютуб.
— Здорово! Такое взаимопонимание между человеком и лошадью.. И без разницы китаянка она, африканка или славянка.
— СПАСИБО! КОГДА-ТО ТАКОЕ МОЖНО БЫЛО УВИДЕТЬ В ЦИРКЕ! ЭТО ПРОСТО ЧУДО! ТАКАЯ ЛЮБОВЬ!!!
— Вот это красота ! настоящая амазонка !...неважно кто она, просто смотрите и радуйтесь !...
— У меня слов нет, грация!!!
— Все классно. Но кто бы она не была я ставлю 5. Я сам чечен, и 100% уверен, что она Не чеченка, но был бы не против назвать её чеченкой... Так что тему закрыли про это, а просто любуйтесь. И приятного просмотра.
— кажется автор попутал, я в Чечне не видел и не слышал про эту девушку, хотя скачки у нас на высоком уровне
— Это французская всадница Клеменс Февр и ее конь Готан. Она делает конное шоу и известна во всем мире.
— https://equilife.ru/uncategorized/c_faivre/
Клеменс Февр (Clémence Faivre)
Французская всадница Клеменс Февр (Clémence Faivre) родилась 31 декабря 1981 в Аржентёе (Франция). Её детство прошло в городе Гувьё, что находится к северу от Парижа.
Первую свою лошадь по кличке Форрест Клеменс получила в подарок от отца.
В 2000-ом году Клеменс закончила престижное учебное заведение в Париже — «Florent School of Dramatic Arts». В 2004 году она поступает в группу «Каскадёры Парижа» Марио Люраши для освоения Высшей Школы и конных каскадёрских трюков. В составе группы она снимается во многих фильмах: «Манон Леско», «Проклятые короли», «Анри Дюнан» и в британском фэнтези-сериале «Мерлин».
Клеменс уезжает в Испанию, в Хересе-де-ла-Фронтера она посещает Королевскую андалузскую школу конного искусства (Royal Andalusian School of Equestrian Art), принимает участие в шоу вместе с доном Альваро Домеком. Она получает главную роль в крупнейшем Рыцарском конном турнире в Кальтенберге (Германия). По возвращению с этого конного шоу Клеменс покупает коня по кличке Готан (Gotan) и готовит с ним первый свой личный номер — «Высшая Школа верховой езды на свободе».
Клеменс — одна из самых востребованных звёзд в мире конных шоу. Самые её известные представления — «Гала» и «Фантазия». Сайт http://www.clemencefaivre.com Клеменс Февр.
— Так что Женщина есть Женщина, где бы и кем бы она ни была!
_________________________
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
_________________________
Скачайте архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip
Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
Нет слов, одни эмоции!! Hazirlayan NART ADIGE.
Можно повосхищаться красотой и умением Восточной Женщины. А затем узнать, что может она на самом деле европейка, например француженка.
Женщина есть Женщина! Силы Природы ей подвластны. К её любви и гармонии тянутся все.
Из комментариев под видео ютуб.
— Здорово! Такое взаимопонимание между человеком и лошадью.. И без разницы китаянка она, африканка или славянка.
— СПАСИБО! КОГДА-ТО ТАКОЕ МОЖНО БЫЛО УВИДЕТЬ В ЦИРКЕ! ЭТО ПРОСТО ЧУДО! ТАКАЯ ЛЮБОВЬ!!!
— Вот это красота ! настоящая амазонка !...неважно кто она, просто смотрите и радуйтесь !...
— У меня слов нет, грация!!!
— Все классно. Но кто бы она не была я ставлю 5. Я сам чечен, и 100% уверен, что она Не чеченка, но был бы не против назвать её чеченкой... Так что тему закрыли про это, а просто любуйтесь. И приятного просмотра.
— кажется автор попутал, я в Чечне не видел и не слышал про эту девушку, хотя скачки у нас на высоком уровне
— Это французская всадница Клеменс Февр и ее конь Готан. Она делает конное шоу и известна во всем мире.
— https://equilife.ru/uncategorized/c_faivre/
Клеменс Февр (Clémence Faivre)
Французская всадница Клеменс Февр (Clémence Faivre) родилась 31 декабря 1981 в Аржентёе (Франция). Её детство прошло в городе Гувьё, что находится к северу от Парижа.
Первую свою лошадь по кличке Форрест Клеменс получила в подарок от отца.
В 2000-ом году Клеменс закончила престижное учебное заведение в Париже — «Florent School of Dramatic Arts». В 2004 году она поступает в группу «Каскадёры Парижа» Марио Люраши для освоения Высшей Школы и конных каскадёрских трюков. В составе группы она снимается во многих фильмах: «Манон Леско», «Проклятые короли», «Анри Дюнан» и в британском фэнтези-сериале «Мерлин».
Клеменс уезжает в Испанию, в Хересе-де-ла-Фронтера она посещает Королевскую андалузскую школу конного искусства (Royal Andalusian School of Equestrian Art), принимает участие в шоу вместе с доном Альваро Домеком. Она получает главную роль в крупнейшем Рыцарском конном турнире в Кальтенберге (Германия). По возвращению с этого конного шоу Клеменс покупает коня по кличке Готан (Gotan) и готовит с ним первый свой личный номер — «Высшая Школа верховой езды на свободе».
Клеменс — одна из самых востребованных звёзд в мире конных шоу. Самые её известные представления — «Гала» и «Фантазия». Сайт http://www.clemencefaivre.com Клеменс Февр.
— Так что Женщина есть Женщина, где бы и кем бы она ни была!
_________________________
Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
_________________________
Скачайте архив Сайта https://usmalos.com/files/USMALOSARHIV.zip
Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).
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