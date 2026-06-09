Μον. Σεραφείμ: "Η υπεροχή & μοναδικότητα της Ορθοδοξίας έναντι των άλλων πίστεων (Ιωσήφ Βρυέννιος)"

"Ἀπό τήν Ὀρθόδοξο Πίστη καί μόνη συμπληρώνεται ἡ οὐράνιος Ἐκκλησία τῶν Πρωτοτόκων ἡ ἀκατάλυτη".





Τήν Τετάρτη, 03 Ἰουνίου 2026 στήν Αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη) καί ὧρες 19:00 - 20:30, στό πλαίσιο τοῦ "Φροντιστηρίου Ὀρθοδόξου Θεολογίας", ὁ ὁσ. Μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης ἀνέπτυξε τό θέμα: "Ἡ ὑπεροχή τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπέναντι σέ ὅλες τίς ἄλλες πίστεις κατά τόν Ἰωσήφ Βρυέννιο".





Τοῦ ἐπιφανέστατου θεολόγου τοῦ 15ου αἰ. Μοναχοῦ Ἰωσήφ τοῦ Βρυεννίου (c.1350 - c. 1431), διδασκάλου τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ καί ἐμμέσως τοῦ Ἁγίου Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου, ἔργα θεολογικά ἔχει ἀναλύσει καί ἄλλες φορές ὁ ὁμιλητής π. Σεραφείμ. Αὐτή τήν φορά ἀναπτύσσει τόν λόγο τοῦ Βρυεννίου (τοῦ ἔτους 1404) πού τιτλοφορεῖται "Λόγος περί τῆς ἡμῶν Πίστεως, δι' ἀξιωματικῶν ἐπιχειρημάτων δεικνύς, ὅτι πασῶν τῶν ἡμῖν ἐγνωσμένων πίστεων οὐκ ἔστι ταύτης εὐσεβεστέρα "νεοελ.: ("Λόγος περί τῆς Πίστεώς μας· πού ἀποδεικνύει μέ ἐπιχειρήματα πού ἔχουν δύναμη ἀξιωμάτων, ὅτι ἀπό ὅλες τίς πίστεις πού μᾶς ἔχουν γίνει γνωστές, δέν ὑπάρχει ἄλλη εὐσεβέστερη ἀπό αὐτήν").





Ὁ θαυμάσιος λόγος αὐτός, ὁ ὁποῖος στό πρῶτο μέρος του κατοχυρώνει τήν ἀνωτερότητα (καί μοναδικότητα, ἀποκλειστικότητα, στήν σωτηρία) τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στό δεύτερο μέρος ἐξελίσσεται στήν ἀνάπτυξη θεμάτων "θεοδικίας" (δηλ. διερευνήσεως καί ὑπερασπίσεως τῶν ἀμφισβητουμένων, "σκανδαλωδῶν", κριμάτων τοῦ Θεοῦ) καί θείας Προνοίας: γιατί (δῆθεν) σταμάτησε νά θαυματουργεῖ ὁ Θεός, καί γιατί δυστυχοῦν καί "παιδεύονται" οἱ εὐσεβεῖς ἄνθρωποι, φαινομενικῶς ἐγκαταλειπόμενοι ἀπό τόν Θεό.





Ὁ ὁμιλητής ἐν πρώτοις ἀνέπτυξε (βάσει τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ) τήν διάκριση τῆς Πίστεως σέ δύο εἴδη, ὅπως διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες: 1. Τήν Θεολογική (Δογματική) Πίστη, ἡ ὁποία εἶναι ἀμετάβλητη καί τήν ὁποία δεχόμαστε "ἐξ ἀκοῆς"· εἶναι δέ ἀγώνισμά μας νά τήν ἐγκολπωθούμε καί μέ τήν καρδία, καί μέ λόγια καί μέ ἔργα (αὐτή εἶναι "ἔργῳ πιστεύουσα, εὐσεβοῦσα καί τάς Ἐντολάς πράττουσα") 2. Τήν πίστη ὡς ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στίς ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ καί στήν ἐπιτυχία τῶν προσευχῶν μας· αὐτή δέ, ἡ ὁποία καθιστᾷ "ἁπτά" τά οὐράνια πράγματα, εἶναι δῶρον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅταν ἡ Ἐκκλησία εὔχεται νά φθάσουμε ὅλοι στήν Ἑνότητα τῆς Πίστεως ("τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως καί τήν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι"), δέν ἐννοεῖ τήν δογματική θεολογική Πίστη, πού εἶναι δεδομένη καί αὐτονόητη γιά τούς Ὀρθοδόξους καί ἔχει διαστρεβλωθεῖ ἀπό τούς ἑτεροδόξους (αἱρετικούς), ἀλλά τήν πίστη ὡς ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

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