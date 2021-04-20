Кандидат на Нобелевскую премию: «ВИРУС НИКОГДА НЕ БЫЛ ВЫДЕЛЕН: диктатура, основанная на лживых тестах» - Стефано Скольо.

Кандидат на Нобелевскую премию в области медицины Стефано Скольо публикует свою последнюю работу под названием «Выдуманная пандемия, отсутствие выделенного вируса и лживые тесты на Covid19».

Бакалавр наук, научный исследователь, доктор медицинских наук и директор Исследовательского центра нутриотерапии в Урбино в этом длинном интервью с уверенностью заявляет: «SarsCov2 никогда не был выделен».

Хотя есть исследования, авторы которых утверждают обратное, профессор, имея в руках данные и документы, объясняет, что процесс выделения вируса никогда не был осуществлен: «Я изучил все исследования, авторы которых утверждают, что они выделили и даже протестировали вирус, но все они сделали что-то совсем другое: они взяли глоточную или бронхоальвеолярную жидкость пациентов, они центрифугировали ее, чтобы отделить более крупные молекулы от более мелких молекул, таких как предполагаемые вирусы; Затем они взяли супернатант (верхнюю часть центрифугированного материала) и назвали этот чрезвычайно сложный матрикс «выделенным вирусом» ».

Тот факт, что SarsCov2 не был выделен, сводит на нет какую либо достоверность и эффективность тестов ПЦР и серологических тестов, объясняет Скольо, раскрывая еще один чрезвычайно серьезный факт: «Существует 78 типов тестов ПЦР, некоторые из которых импортированы из Китая; ни один из них никогда и никем не проверялся, не оценивался и не был авторизован. Это утверждает сама Европейская комиссия, в своём рабочем документе от 16 апреля.»



Читайте русский перевод работы Стефано Скольо здесь : https://t.me/germtheoryisahoax/28