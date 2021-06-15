© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
[VOSTFR] 11 membres présumés du MS-13 arrêtés pour trafic sexuel d'une jeune fille de 13 ans
Follow
0
Download MP3
Share
Report
0 view • June 15, 2021
Onze membres ou proches associés du gang MS-13 ont été arrêtés
cette semaine pour exploitation sexuelle et abus physique d'un mineur
en Virginie du Nord et dans le Maryland.
Vidéo originale :
https://youtu.be/5X-9S_k7Ic8
Lien :
https://www.justice.gov/usao-edva/pr/ms-13-members-and-associates-arrested-sex-trafficking-minor
CHAINE DE SECOURS abonnez-vous :
https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q
Me suivre sur les differents réseaux :
☑️ https://lbry.tv/$/invite/@Miniver
Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur
✅ Paypal : http://urlz.fr/dr03
✅ Tipeee : https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/
📧 [email protected]
cette semaine pour exploitation sexuelle et abus physique d'un mineur
en Virginie du Nord et dans le Maryland.
Vidéo originale :
https://youtu.be/5X-9S_k7Ic8
Lien :
https://www.justice.gov/usao-edva/pr/ms-13-members-and-associates-arrested-sex-trafficking-minor
CHAINE DE SECOURS abonnez-vous :
https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q
Me suivre sur les differents réseaux :
☑️ https://lbry.tv/$/invite/@Miniver
Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur
✅ Paypal : http://urlz.fr/dr03
✅ Tipeee : https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/
📧 [email protected]
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.