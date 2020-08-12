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ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ
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46 views • August 12, 2020
Τεκτονισμός είναι μια αδελφική οργάνωση που προέκυψε από σκοτεινή προέλευση στα τέλη του 16ου με αρχές του 17ου αιώνα. Τεκτονισμός υπάρχει σήμερα σε διάφορες μορφές σε όλο τον κόσμο, με μέλη που εκτιμάται σε περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων περίπου 150.000 στην Σκωτία και την Ιρλανδία , πάνω από ένα τέταρτο του εκατομμυρίου υπό τη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Μεγάλη Στοά της Αγγλίας [1], και ακριβώς κάτω από δύο εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες . [2]
Η αδελφότητα είναι διοικητικά οργανώνεται σε ανεξάρτητες Μεγάλων Στοών ή μερικές φορές προσανατολίζει, καθένα από τα οποία διέπει τη δική της αρμοδιότητα , η οποία αποτελείται από υποδεέστερη (ή συστατικών) Στοές. Οι διάφορες Μεγάλων Στοών αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ή όχι, με βάση την τήρηση ορόσημα (α Μεγάλη Στοά θα κρίνουν συνήθως άλλες Στοές Μεγάλο που μοιράζονται κοινά σημεία αναφοράς για να τακτικές , καθώς και εκείνων που δεν είναι «παράτυπη» ή «παράνομες»).
Η αδελφότητα είναι διοικητικά οργανώνεται σε ανεξάρτητες Μεγάλων Στοών ή μερικές φορές προσανατολίζει, καθένα από τα οποία διέπει τη δική της αρμοδιότητα , η οποία αποτελείται από υποδεέστερη (ή συστατικών) Στοές. Οι διάφορες Μεγάλων Στοών αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ή όχι, με βάση την τήρηση ορόσημα (α Μεγάλη Στοά θα κρίνουν συνήθως άλλες Στοές Μεγάλο που μοιράζονται κοινά σημεία αναφοράς για να τακτικές , καθώς και εκείνων που δεν είναι «παράτυπη» ή «παράνομες»).
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