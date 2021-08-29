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29-8-2021, ΩΡΑ 19:00 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
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30 views • August 27, 2021
29-8-2021, ΩΡΑ 19:00 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ https://ugetube.com/watch/VWCmOUjIfyAe5xO , https://rumble.com/vlqjur-29-8-2021-..html . ΠΗΓΗ: https://trelogiannis.blogspot.com/2021/08/29-1900.html .
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΨΥΧΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΩΡΟΝΑΪΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm .
ΥΓ. ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΟΛΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΧΑΦΙΕΔΕΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΜΗ ΒΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ… ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΛΗΘΙΝΑ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΨΥΧΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΩΡΟΝΑΪΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ http://www.freevolition.gr/greece.htm .
ΥΓ. ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΟΛΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΧΑΦΙΕΔΕΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΜΗ ΒΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ… ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΑΛΗΘΙΝΑ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/user/freevolition .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 .
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