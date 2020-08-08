Comment répondre a quelqu'un qui vous traite de complotiste ?

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4 views • August 08, 2020
4 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=5Vr8RRehl9M
Campagnol tvl : https://www.youtube.com/channel/UCBIyR71Yvq7rWHSF2p-uH4Q
Il est frappant de constater combien Paris, sa préfecture, sa police municipale, ses hôtels et leurs tarifs, ses règles de stationnement, tout est devenu hostile au reste du Pays. Avec la crise touristique, la capitale n'a pas encore compris combien elle a été imprudente de préférer la clientèle étrangère et le tourisme de luxe à la population d'origine.
Campagnol tvl : https://www.youtube.com/channel/UCBIyR71Yvq7rWHSF2p-uH4Q
Il est frappant de constater combien Paris, sa préfecture, sa police municipale, ses hôtels et leurs tarifs, ses règles de stationnement, tout est devenu hostile au reste du Pays. Avec la crise touristique, la capitale n'a pas encore compris combien elle a été imprudente de préférer la clientèle étrangère et le tourisme de luxe à la population d'origine.
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