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CDC IS "VACCINE" COMPANY AND A MURDER CORPORATION
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81 views • June 18, 2021
CDC IS "VACCINE" COMPANY AND A MURDER CORPORATION
CDC LYING ABOUT THE EXTREME LINK BETWEEN AUTISM AND "VACCINE"
CDC/NIH/FDA – ARE NO MORE THAN ARMS OF THE CORPORATIONS THEY ARE SUPPOSE TO BE REGULATING
FDA 50% OF ITS BUDGET FROM VACCINES OR VACCINE COMPANIES
CDC 11 BILLION DOLLAR 4 BILLION COMES FROM VACCINE –
CDC OWNS 57 "VACCINE" PATENTS
CDC MAKES MONEY ON EVERY SALE OF A "VACCINE"
CDC IS NOT A GOVERNMENT AGENCY IT IS A 501 C "NON PROFIT"
NIH OWNS HUNDREDS OF "VACCINE" PATENTS
NIH OWNS HAVE THE PATENTS IN MODERNA VACCINES
NIH "RULES" PEOPLE WORKING ON VACCINES – 100,000 A
-YEAR ON IN ROYALTIES FOR EACH VACCINE
(*SIDE NOTE NOT IN VIDEO -FDA IS TOTALLY CORRUPTED. THERE ARE CONSTANT STREAMS OF POISONS IN AMERICA'S FOOD SUPPLY – FROM CHINA IN ADDITION TO HAZARDOUS PRODUCTS – ONE GOOD EXAMPLE BEING THE "VAPE" INDUSTRY- WHICH HAS KILLED MANY PEOPLE AND INJURED MANY MORE- FDA EMPLOYEES GET "PERKS" INCLUDING HIGH PAYING JOBS IN PRIVATE INDUSTRY
CDC LYING ABOUT THE EXTREME LINK BETWEEN AUTISM AND "VACCINE"
CDC/NIH/FDA – ARE NO MORE THAN ARMS OF THE CORPORATIONS THEY ARE SUPPOSE TO BE REGULATING
FDA 50% OF ITS BUDGET FROM VACCINES OR VACCINE COMPANIES
CDC 11 BILLION DOLLAR 4 BILLION COMES FROM VACCINE –
CDC OWNS 57 "VACCINE" PATENTS
CDC MAKES MONEY ON EVERY SALE OF A "VACCINE"
CDC IS NOT A GOVERNMENT AGENCY IT IS A 501 C "NON PROFIT"
NIH OWNS HUNDREDS OF "VACCINE" PATENTS
NIH OWNS HAVE THE PATENTS IN MODERNA VACCINES
NIH "RULES" PEOPLE WORKING ON VACCINES – 100,000 A
-YEAR ON IN ROYALTIES FOR EACH VACCINE
(*SIDE NOTE NOT IN VIDEO -FDA IS TOTALLY CORRUPTED. THERE ARE CONSTANT STREAMS OF POISONS IN AMERICA'S FOOD SUPPLY – FROM CHINA IN ADDITION TO HAZARDOUS PRODUCTS – ONE GOOD EXAMPLE BEING THE "VAPE" INDUSTRY- WHICH HAS KILLED MANY PEOPLE AND INJURED MANY MORE- FDA EMPLOYEES GET "PERKS" INCLUDING HIGH PAYING JOBS IN PRIVATE INDUSTRY
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