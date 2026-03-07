Встреча (dark fantasy song)

Lyrics by Yury Nesterenko (in Russian):

Черный небесный шелк исколот звездной иглой, Белым оловом льда расплавился лик луны. Гнев моего огня давно уже стал золой, Бег моего коня пронзительней тишины. Волчьей тропой - за край, прах заметет следы, Мимо железных гор, мимо свинцовых вод... Тысячу долгих лет конь мой не знал узды, Тысячу грозных миль длился его поход. Пусть глаза мои ныне подернуты льдом, Я уже различаю во мраке огонь костра. Я вернулся в долину, где был мой дом, Принимай же меня, сестра. Пусть тебя не страшит, что так холодна рука, Я напою коня и снова вернусь к огню. Вязью морозных рун расчерчена сталь клинка, Пепел чужих ветров окутал мою броню. Что ж, расскажи, сестра, как тебе здесь жилось? Вьюга твои цветы лисьим хвостом смела, Выстудила зима пламя твоих волос, Бездною твоих глаз стала ночная мгла. Я был мертв всю последнюю тысячу лет, И у нас остается лишь три часа до утра, Но, покуда не выплеснул кровь рассвет, Расскажи обо всем, сестра. Бремя моих дорог, как едкий металл цепей. Тысяча долгих бед рассыпана по плечам. Выучен наш мотив волками чужих степей, Но не найти дверей к добытым нами ключам. Тени седых камней жмутся к моим ногам, Солон и горек вкус встречи среди руин! Больше не надо слез, я отомщу врагам, Только прости, сестра - я ухожу один. Снова скроет туман отпечатки подков, И холодною кровью оплавится сталь, остра, Но таков наш удел до конца веков - Ты же знаешь это, сестра. Помнишь тот летний день, ручья золотую трель, Солнца горячий мед в оправе янтарных бус, Буйство зеленых трав, пастушескую свирель, Наш беззаботный смех и теплой малины вкус?... Вот и последний миг. Дай мне свою ладонь. Гриву склонив к земле, просится конь в полет. Больше не надо слов, молча гляжу в огонь, И из моих глазниц капает синий лед. 2008

PS. Меня просили рассказать историю героев - вот она: