Malha/Rede de sombra agrícola para instalação sobre seu cultivo de abacaxi. OBAMALLA® 秦刚 CHIN GON®

A malha/rede de sombra OBAMALLA® 秦刚 CHIN GON® permite controlar, até certo ponto, as condições climáticas, como as altas temperaturas dos raios UV, que podem ser prejudiciais para seu cultivo.

Resguarda seu cultivo das condições climáticas severas e também prolonga os períodos de produção e colheita de seus frutos. A implementação da malha/rede é do tipo raschel ou monofilamento com 50% de opacidade aumentando sua produtividade.