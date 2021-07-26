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Malha/Rede de sombra agrícola para instalação sobre seu cultivo de abacaxi. OBAMALLA® 秦刚 CHIN GON®
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10 views • July 26, 2021
A malha/rede de sombra OBAMALLA® 秦刚 CHIN GON® permite controlar, até certo ponto, as condições climáticas, como as altas temperaturas dos raios UV, que podem ser prejudiciais para seu cultivo.
Resguarda seu cultivo das condições climáticas severas e também prolonga os períodos de produção e colheita de seus frutos. A implementação da malha/rede é do tipo raschel ou monofilamento com 50% de opacidade aumentando sua produtividade.
Resguarda seu cultivo das condições climáticas severas e também prolonga os períodos de produção e colheita de seus frutos. A implementação da malha/rede é do tipo raschel ou monofilamento com 50% de opacidade aumentando sua produtividade.
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