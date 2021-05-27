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ΟΙ ΧΙΜΑΙΡΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
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1252 views • May 27, 2021
Από τον διβδόμαδο εγκλεισμό που ήταν (κάποτε) αρκετός ούτως ώστε να υπερνικήσουμε αυτόν τον ιό πλέον έχουμε αρχίσει και συνηθίζουμε την ιδέα ότι τελικά ο τελευταίος θα αποτελέσει μόνιμο σύντροφο μας. Γι’αυτό και αρχίζουν σιγά σιγά να αναγγέλονται οι από φθινόπωρο επόμενες αναμνηστικές δοσεις που προφανώς θα δίνουν μαζί και κάποιο ενθύμιο μαζί και με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που φιλοδοξούν να είναι παγκόσμια ούτως ώστε να μην μείνει πίσω κανένας που δεν κυκλοφορεί με ασφάλεια.
Ταυτόχρονα, όχι μόνο θα έχουμε πολύ περισσότερα εμβόλια τον επόμενο καιρό αλλά μας επιβεβαιώθηκε κιόλας πως η αποτελεσματική αντιμετώπιση του υπεριού τελικά φαίνεται πως μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση τεχνολογιών που περιμέναμε όπως κβαντικές ακίδες και μαγνητικά νανοσωματίδια συνδεδεμένα με το διαδίκτυο και τον ιατρικό μας φάκελο με μοναδικούς σκοπούς την έγκαιρη διάγνωση και διάλυση του! Τουλάχιστον η αντιπολίτευση μαχητικά όπως πάντα διεκδίκησε τα ανθρώπινα δικαιώματα απαιτώντας να επιτραπεί στους μη μπολιασμένους να τους γίνεται η χάρη να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται φορώντας διαρκώς μουσούδες και χώνοντας συχνότατα μπατονέτες βαθιά μέσα στη μύτη. Όχι τίποτ’άλλο, μπας και πειστούν στο τέλος να ακολουθήσουν το παράδειγμα τους.
Και με αφορμή τη eurovision, για την οποία γνωρίζαμε τη φανερά μαύρη κατεύθυνση, είδαμε και την προώθηση της ανάμειξης των φύλων και στη συνέχεια διαπιστώσαμε πως αυτές οι ιδέες έχουν εισβάλει στην εκπαίδευση σε βασικό επίπεδο, δηλαδή στις οδηγίες του τρόπου που χρησιμοποιούν τη γλώσσα και αφαιρούν λέξεις όπως αγόρια και κορίτσια. Στον κόσμο ετούτο λοιπόν, κι ας φαίνεται πως τίποτα δε μας χωρά, δεν κλονιζόμαστε επειδη η ικανοποίηση της διατήρησης των σημαντικών ιδεωδών που έχουν προτεραιότητα μοιάζει επαρκώς δυναμωτική.
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Όλοι οι Σύνδεσμοι της Εκπομπής δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/oi-chimeres-tis-neas-kanonikotitas/
''ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ'' - ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ! https://fb.watch/5KU0qCE7xk/
Εμβολιασμοί - Το μεγάλο φιάσκο: Πουθενά πάνω από 65% τα ποσοστά εμβολιασμένων ανά ηλικιακή ομάδα https://youtu.be/4eCPzXXK7Z0
Πέτσας «Πέναλτι» σε όσους ακυρώνουν το ραντεβού του εμβολιασμού τους, εξετάζει η κυβέρνηση https://youtu.be/EFZHJNbcb9o
Κορωνοϊός - Μόσιαλος: Αναμνηστική δόση του εμβολίου από το φθινόπωρο https://www.protothema.gr/koronoios-live/article/1126876/mosialos-anamnistiki-dosi-tou-emvoliou-apo-to-fthinoporo/AMP/
ΕΚΕΊ ΠΆΕΙ ΤΟ ΠΡΆΜΑ......… Moσιαλος
https://www.facebook.com/jiannis.sirios/videos/345714790273577
Παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την υγεία - Πρόεδρος von der Leyen και Mario Draghi (21/05/2021) https://youtu.be/Ndq6iamQpQQ
ΑΓΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ.
https://youtu.be/ZUFtvpGRCWU
Συνάντηση Σακελλαροπούλου – Μητσοτάκη | 28/04/2021 | ΕΡΤ https://youtu.be/WdsmlBD75vs
Δεν το έχετε ξαναδεί! Το "κουλό" στην δήλωση Σακελλαροπούλου για την 28η Οκτωβρίου
https://youtu.be/0i02zCyfh-c
Nobel Prize Virologist Explains How COVID-19 Vaccines Are The Ones Creating Variants https://humansarefree.com/2021/05/nobel-prize-virologist-covid-19-vaccines-create-variants.html
Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Ο: Kαρδιολόγος Ανδρέας Γιαννουλόπουλος στο Alert TV (ΛΟΓΟΚΡΙΜΈΝΟ ΒΊΝΤΕΟ): Οι εμβολι@σμένοι θα ευθύνονται για την φονική μετάλλαξη του ιού που έρχεται!! Αυτό συμπεραίνεται από επιστημονική μελέτη 43 έγκριτων καθηγητών στο μεγάλο αμερικανικό πανεπιστήμιο ΤΗΕ ROCKEFELLER UNIVERSITY ( + επίσημες αναρτήσεις του πανεπιστημίου)
https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/05/k-alert-tv-43-rockefeller-university.html
Έκθεση της επιτροπής Ισραηλινών:καταστροφικές οι παρενέργειες του εμβολίου της Pfizer. https://capnews.me/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1/
Κοροναϊός: Το CDC ερευνά αναφορές για καρδιακά προβλήματα σε νέους που εμβολιάστηκαν https://www.in.gr/2021/05/23/b-science/sars-cov2/koronaios-cdc-ereyna-anafores-gia-kardiaka-provlimata-se-neous-pou-emvoliastikan/
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Αγρίμι - Official Audio Release https://youtu.be/ikkar3ADzaA
Ταυτόχρονα, όχι μόνο θα έχουμε πολύ περισσότερα εμβόλια τον επόμενο καιρό αλλά μας επιβεβαιώθηκε κιόλας πως η αποτελεσματική αντιμετώπιση του υπεριού τελικά φαίνεται πως μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση τεχνολογιών που περιμέναμε όπως κβαντικές ακίδες και μαγνητικά νανοσωματίδια συνδεδεμένα με το διαδίκτυο και τον ιατρικό μας φάκελο με μοναδικούς σκοπούς την έγκαιρη διάγνωση και διάλυση του! Τουλάχιστον η αντιπολίτευση μαχητικά όπως πάντα διεκδίκησε τα ανθρώπινα δικαιώματα απαιτώντας να επιτραπεί στους μη μπολιασμένους να τους γίνεται η χάρη να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται φορώντας διαρκώς μουσούδες και χώνοντας συχνότατα μπατονέτες βαθιά μέσα στη μύτη. Όχι τίποτ’άλλο, μπας και πειστούν στο τέλος να ακολουθήσουν το παράδειγμα τους.
Και με αφορμή τη eurovision, για την οποία γνωρίζαμε τη φανερά μαύρη κατεύθυνση, είδαμε και την προώθηση της ανάμειξης των φύλων και στη συνέχεια διαπιστώσαμε πως αυτές οι ιδέες έχουν εισβάλει στην εκπαίδευση σε βασικό επίπεδο, δηλαδή στις οδηγίες του τρόπου που χρησιμοποιούν τη γλώσσα και αφαιρούν λέξεις όπως αγόρια και κορίτσια. Στον κόσμο ετούτο λοιπόν, κι ας φαίνεται πως τίποτα δε μας χωρά, δεν κλονιζόμαστε επειδη η ικανοποίηση της διατήρησης των σημαντικών ιδεωδών που έχουν προτεραιότητα μοιάζει επαρκώς δυναμωτική.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι Σύνδεσμοι της Εκπομπής δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/oi-chimeres-tis-neas-kanonikotitas/
''ΕΚΤΟΣ ΛΙΣΤΑΣ'' - ΤΣΙΠΑΡΙΣΜΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ! https://fb.watch/5KU0qCE7xk/
Εμβολιασμοί - Το μεγάλο φιάσκο: Πουθενά πάνω από 65% τα ποσοστά εμβολιασμένων ανά ηλικιακή ομάδα https://youtu.be/4eCPzXXK7Z0
Πέτσας «Πέναλτι» σε όσους ακυρώνουν το ραντεβού του εμβολιασμού τους, εξετάζει η κυβέρνηση https://youtu.be/EFZHJNbcb9o
Κορωνοϊός - Μόσιαλος: Αναμνηστική δόση του εμβολίου από το φθινόπωρο https://www.protothema.gr/koronoios-live/article/1126876/mosialos-anamnistiki-dosi-tou-emvoliou-apo-to-fthinoporo/AMP/
ΕΚΕΊ ΠΆΕΙ ΤΟ ΠΡΆΜΑ......… Moσιαλος
https://www.facebook.com/jiannis.sirios/videos/345714790273577
Παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την υγεία - Πρόεδρος von der Leyen και Mario Draghi (21/05/2021) https://youtu.be/Ndq6iamQpQQ
ΑΓΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΙΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ.
https://youtu.be/ZUFtvpGRCWU
Συνάντηση Σακελλαροπούλου – Μητσοτάκη | 28/04/2021 | ΕΡΤ https://youtu.be/WdsmlBD75vs
Δεν το έχετε ξαναδεί! Το "κουλό" στην δήλωση Σακελλαροπούλου για την 28η Οκτωβρίου
https://youtu.be/0i02zCyfh-c
Nobel Prize Virologist Explains How COVID-19 Vaccines Are The Ones Creating Variants https://humansarefree.com/2021/05/nobel-prize-virologist-covid-19-vaccines-create-variants.html
Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Ο: Kαρδιολόγος Ανδρέας Γιαννουλόπουλος στο Alert TV (ΛΟΓΟΚΡΙΜΈΝΟ ΒΊΝΤΕΟ): Οι εμβολι@σμένοι θα ευθύνονται για την φονική μετάλλαξη του ιού που έρχεται!! Αυτό συμπεραίνεται από επιστημονική μελέτη 43 έγκριτων καθηγητών στο μεγάλο αμερικανικό πανεπιστήμιο ΤΗΕ ROCKEFELLER UNIVERSITY ( + επίσημες αναρτήσεις του πανεπιστημίου)
https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/05/k-alert-tv-43-rockefeller-university.html
Έκθεση της επιτροπής Ισραηλινών:καταστροφικές οι παρενέργειες του εμβολίου της Pfizer. https://capnews.me/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1/
Κοροναϊός: Το CDC ερευνά αναφορές για καρδιακά προβλήματα σε νέους που εμβολιάστηκαν https://www.in.gr/2021/05/23/b-science/sars-cov2/koronaios-cdc-ereyna-anafores-gia-kardiaka-provlimata-se-neous-pou-emvoliastikan/
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Αγρίμι - Official Audio Release https://youtu.be/ikkar3ADzaA
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