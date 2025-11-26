Episode 119: Wem gehört Auroville? Zur Frage von Eigentum, Spiritualität und Systemversagen

„Irgendwo auf der Erde sollte es einen Ort geben, den keine Nation als ihr alleiniges Eigentum beanspruchen kann. Einen Ort, an dem alle Menschen mit gutem Willen und aufrichtigem Streben frei als Erdenbürger leben können und nur einer einzigen Autorität gehorchen: der höchsten Wahrheit.“

Das am Golf von Bengalen gelegene Auroville wurde als ein solcher Ort gegründet, hat seine Funktion aber nie erfüllen können und ist gerade dabei, völlig in sein Gegenteil verkehrt zu werden. Das hat vielschichtige Gründe, die ich in dieser abschließenden Analyse aus naturrechtlicher Sicht beleuchten werde.

Literatur:

• Auroville und das Naturrecht / Jürgen Hornschuh http://www.paxton.de/foryou/av_natlaw_deu.pdf

• The Mother on Auroville https://motherandsriaurobindo.in/The-Mother/books/compilations/the-mother-on-auroville/

• Mutters Agenda in 13 Bänden, 1951-1973 https://motherandsriaurobindo.in/The-Mother/books/mothers-agenda/german/

• UNESCO: its purpose and its philosophy / Julian Huxley, 1946 https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000068197&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_7548c578-9984-4ee9-8ebf-1e2f791d2ee8%3F_%3D068197engo.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000068197/PDF/068197engo.pdf





