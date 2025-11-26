BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Episode 119: Wem gehört Auroville? Zur Frage von Eigentum, Spiritualität und Systemversagen
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
„Irgendwo auf der Erde sollte es einen Ort geben, den keine Nation als ihr alleiniges Eigentum beanspruchen kann. Einen Ort, an dem alle Menschen mit gutem Willen und aufrichtigem Streben frei als Erdenbürger leben können und nur einer einzigen Autorität gehorchen: der höchsten Wahrheit.“

Das am Golf von Bengalen gelegene Auroville wurde als ein solcher Ort gegründet, hat seine Funktion aber nie erfüllen können und ist gerade dabei, völlig in sein Gegenteil verkehrt zu werden. Das hat vielschichtige Gründe, die ich in dieser abschließenden Analyse aus naturrechtlicher Sicht beleuchten werde.

Literatur:

    • Auroville und das Naturrecht / Jürgen Hornschuh http://www.paxton.de/foryou/av_natlaw_deu.pdf

    • The Mother on Auroville https://motherandsriaurobindo.in/The-Mother/books/compilations/the-mother-on-auroville/

    • Mutters Agenda in 13 Bänden, 1951-1973 https://motherandsriaurobindo.in/The-Mother/books/mothers-agenda/german/

    • UNESCO: its purpose and its philosophy / Julian Huxley, 1946 https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000068197&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_7548c578-9984-4ee9-8ebf-1e2f791d2ee8%3F_%3D068197engo.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000068197/PDF/068197engo.pdf


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

agenda 2030takeoververantwortungobjektive moralnaturrechteigentumspiritualitatmirra alfassaaurovillebesitzintegraler yogasri aurobindogemeinbesitz
