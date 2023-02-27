Il grande mistero dell'Energia - Le spirali - Introduzione alle bacchette e al pendolo 27 Febbraio 2023

Video originale https://youtu.be/-q8sTXN8QJM

Analizziamo la natura delle spirali, la loro individuazione e misurazione, la rotazione positiva e negativa; descriviamo i principi di funzionamento delle bacchette e del pendolo, usati come strumenti di rilevazione e misura



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