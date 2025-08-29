Антироманс ("Нет никакой романтики в свечах...") Песня А.Шипова на сл. Ю.Нестеренко

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Писалось как совершенно неполитическое произведение, но в клип я вставил украинское факельное шествие, чтобы вата бесилась ;) Ну и ПГМ-ным тоже привет, разумеется.
Текст:
Нет никакой романтики в свечах,
Их тусклый желтый свет уныл и скучен,
Статичен, апатичен и измучен -
Лишь только дунь, и он уже зачах.
Огонь камина создает уют,
Привольно пламя факелы взметают,
А свечи тихо и смиренно тают,
Как будто просто заживо гниют.
Их бледные больные огоньки -
Не лучшее свидетельство о духе,
Чем постные церковные старухи
И их остроконечные платки.
Бессилье, как его ни назови.
Недаром же так почитает свечи
И вера христианская овечья,
И рабская религия любви.