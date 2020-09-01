ELDER JOSEPH THE HESYCHAST (1857-1959) _ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ

Πολύ σημαντική ταινία / ντοκυμαντέρ και εξαιρετική δουλειά για τον μεγάλο ησυχαστή του Αγίου Όρους και ενός ΝΙΚΗΤΗ του αόρατου πολέμου, του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή.

Εξαιρετική η ερμηνεία του Jonathan Jackson, ενός Αμερικάνου ηθοποιού του Hollywood που ανακάλυψε το ΦΩΣ και την ΑΛΗΘΕΙΑ της

Ορθοδοξίας και βαπτίστηκε Χριστιανός Ορθόδοξος.



Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου

Παραγωγή της Sceptic Productions.

Μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη.

Πολύ καλή η μετάφραση από τον αδερφό μας Μαριτσούδη Νικόλαο.



Καλή μετάνοια να έχουμε αδερφοί μου και είθε να έχουμε την ευλογία του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή σε τούτους τους χαλεπούς

καιρούς που ζούμε.