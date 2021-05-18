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НАМ ПОНАДОБИТСЯ ВТОРОЙ НЮРНБЕРГ. Райнер Фюльмих
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2587 views • May 18, 2021
Дорогие братья и сестры! По всему миру честные ученые, врачи, юристы, политики заявляют о том, что пандемия коронавируса - это преступление против человечества, и что ее совершают те же люди, которые в годы Второй мировой войны готовы были уничтожить полмира.
Мы с вами прекрасно знаем, что эти люди - слуги антихриста, и они проводят его планы по радикальному сокращению численности населения планеты. В России же эту миссию выполняет антихрист Путин вместе со своей кремлевской синагогой, захватившей власть в России и уничтожающей её и Русский народ. Но грядет время, когда все эти преступники будут в срочном порядке отправлены на суд Божий. Имеющий разум, да разумеет!
Мы с вами прекрасно знаем, что эти люди - слуги антихриста, и они проводят его планы по радикальному сокращению численности населения планеты. В России же эту миссию выполняет антихрист Путин вместе со своей кремлевской синагогой, захватившей власть в России и уничтожающей её и Русский народ. Но грядет время, когда все эти преступники будут в срочном порядке отправлены на суд Божий. Имеющий разум, да разумеет!
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