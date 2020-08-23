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Зверю из 13-й главы Откровения даны уста и власть действовать 42 месяца
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131 views • August 23, 2020
21 августа 2019 г., посмотрев на небо, американский президент Дональд Трамп сказал: “Я избранный” https://www.youtube.com/watch?v=LaMxO9Dp9u4
https://www.youtube.com/watch?v=t2USRzYYKWM
Это и другие события указывают на то, что пророчество Библии о первом звере из 13-й главы Откровения исполнилось: "И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца.
И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе.» Откровение Иоанна 13:5-6 https://bible.by/syn/66/13/
Выкладываю это видео с одной целью: помочь вам понять, в какое время мы живём!
Всё ближе пришествие Спасителя Иисуса Христа, а царству антихриста, которое строится на наших глазах под прикрытием коронавируса, отведены считанные месяцы. Успейте прийти ко Христу с покаянием, если вы ещё этого не сделали, начните читать Библию, пока она доступна (https://bible.by/syn/)
Ссылки на публикации, которые я рассматриваю в данном видео:
Дональд Трамп зачитывет стихотворение «Змея» (Snake poem) https://www.youtube.com/watch?v=9QXPFI1bhzk
Ведущий программы Newsmax TV Wayne Allyn Root о Дональде Трампе как о втором пришествии Бога:
https://www.realclearpolitics.com/video/2019/08/21/wayne_allyn_root_trump_the_greatest_president_for_israel_jews_love_him_like_he_is_the_king_of_israel.html
https://www.vanityfair.com/news/2019/08/donald-trump-king-of-israel
Дональд Трамп в Твиттере о себе как о втором пришествии Бога https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1164138795475881986
Статья о царе-мессии в израильской газете «The King Messiah Trump»: https://www.jpost.com/opinion/the-king-messiah-trump-600135
Новогоднее шоу в Сингапуре 31 декабря 2019 г. «Singapore 2020 New Year Eve Amazing Drone Lights Display and Fireworks» https://www.youtube.com/watch?v=weP-JSEW_AY
Лев на логотипе президентской предвыборной кампании 2020 г. https://www.good.is/trump-tweets-out-a-campaign-logo-used-by-white-supremacists
Лев — символ Дональда Трампа на серебряной монете https://www.dismecoins.com/products/trump-lion-silver-coin-1
Лев на храмовой монете https://store13553304.ecwid.com/The-70-Years-Israel-Redemption-Temple-Coin-silver-plated-p103672656
Слова песни, под которую «шествовала» статуя Трампа https://genius.com/Triarii-emperor-of-the-sun-lyrics
Статья, где Дональда Трампа сравнивают с богом Ра https://outabouter.com/2018/04/03/rasmussen-poll-shows-trump-outperforming-ra-on-road-to-becoming-sun-god/
Трамп о личном покаянии и Причастии
https://www.youtube.com/watch?v=7sWzJZMTNd4
https://www.youtube.com/watch?v=_Zvtl5emEEI
https://www.youtube.com/watch?v=q1xKYFcCKOA
«Nobody better than me» https://www.youtube.com/watch?v=2i4JxWkSYzU
2 Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него – как у медведя, а пасть у него – как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть.
Откровение Иоанна 13 глава – Библия: https://bible.by/syn/66/13/#1
19 Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами,
20 и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, – о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих.
21 Я видел, как этот рог вёл брань со святыми и превозмогал их,
22 доколе не пришёл Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые...
25 и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени.
26 Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца.
Даниил 7 глава – Библия: https://bible.by/syn/27/7/
36 И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что предопределено, то исполнится.
37 И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жён, ни даже божества никакого не уважит; ибо возвеличит себя выше всех.
Даниил 11 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/27/11/
1 Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему,
2 не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов.
3 Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт, доколе не придёт прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели,
4 противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.
2-е послание Фессалоникийцам 2 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/60/2/
https://www.youtube.com/watch?v=t2USRzYYKWM
Это и другие события указывают на то, что пророчество Библии о первом звере из 13-й главы Откровения исполнилось: "И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца.
И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе.» Откровение Иоанна 13:5-6 https://bible.by/syn/66/13/
Выкладываю это видео с одной целью: помочь вам понять, в какое время мы живём!
Всё ближе пришествие Спасителя Иисуса Христа, а царству антихриста, которое строится на наших глазах под прикрытием коронавируса, отведены считанные месяцы. Успейте прийти ко Христу с покаянием, если вы ещё этого не сделали, начните читать Библию, пока она доступна (https://bible.by/syn/)
Ссылки на публикации, которые я рассматриваю в данном видео:
Дональд Трамп зачитывет стихотворение «Змея» (Snake poem) https://www.youtube.com/watch?v=9QXPFI1bhzk
Ведущий программы Newsmax TV Wayne Allyn Root о Дональде Трампе как о втором пришествии Бога:
https://www.realclearpolitics.com/video/2019/08/21/wayne_allyn_root_trump_the_greatest_president_for_israel_jews_love_him_like_he_is_the_king_of_israel.html
https://www.vanityfair.com/news/2019/08/donald-trump-king-of-israel
Дональд Трамп в Твиттере о себе как о втором пришествии Бога https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1164138795475881986
Статья о царе-мессии в израильской газете «The King Messiah Trump»: https://www.jpost.com/opinion/the-king-messiah-trump-600135
Новогоднее шоу в Сингапуре 31 декабря 2019 г. «Singapore 2020 New Year Eve Amazing Drone Lights Display and Fireworks» https://www.youtube.com/watch?v=weP-JSEW_AY
Лев на логотипе президентской предвыборной кампании 2020 г. https://www.good.is/trump-tweets-out-a-campaign-logo-used-by-white-supremacists
Лев — символ Дональда Трампа на серебряной монете https://www.dismecoins.com/products/trump-lion-silver-coin-1
Лев на храмовой монете https://store13553304.ecwid.com/The-70-Years-Israel-Redemption-Temple-Coin-silver-plated-p103672656
Слова песни, под которую «шествовала» статуя Трампа https://genius.com/Triarii-emperor-of-the-sun-lyrics
Статья, где Дональда Трампа сравнивают с богом Ра https://outabouter.com/2018/04/03/rasmussen-poll-shows-trump-outperforming-ra-on-road-to-becoming-sun-god/
Трамп о личном покаянии и Причастии
https://www.youtube.com/watch?v=7sWzJZMTNd4
https://www.youtube.com/watch?v=_Zvtl5emEEI
https://www.youtube.com/watch?v=q1xKYFcCKOA
«Nobody better than me» https://www.youtube.com/watch?v=2i4JxWkSYzU
2 Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него – как у медведя, а пасть у него – как пасть у льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть.
Откровение Иоанна 13 глава – Библия: https://bible.by/syn/66/13/#1
19 Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами,
20 и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, – о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих.
21 Я видел, как этот рог вёл брань со святыми и превозмогал их,
22 доколе не пришёл Ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые...
25 и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени.
26 Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца.
Даниил 7 глава – Библия: https://bible.by/syn/27/7/
36 И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что предопределено, то исполнится.
37 И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жён, ни даже божества никакого не уважит; ибо возвеличит себя выше всех.
Даниил 11 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/27/11/
1 Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему,
2 не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов.
3 Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт, доколе не придёт прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели,
4 противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.
2-е послание Фессалоникийцам 2 глава – Библия: https://studybible.ru/syn/60/2/
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