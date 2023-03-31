Mañanita de invierno - GuitarraVallenata Puntera - Hermanos Zuleta

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Si deseas puntear de manera más armonizada, y casi como los expertos este tema vallenato super hermoso, para los enamorados, sigue paso a paso este análisis. Para saber si te sirvió, sube tu propio video interpretandolo.
📜 La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.
☑ GuitarraVallenata Punterahttps://www.brighteon.com/watch?playlistId=6b27bee9-a25a-475c-b09d-181e822d0364
☑ Tecnicas para puntear:
☑ GuitarraVallenata Experimental
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=42953bac-11a8-41e6-a0fd-d7776879da8d
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
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