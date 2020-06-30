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Justin Trudeau verse 300 millions de dollar à l'organisation Global Citizen de George Soros
webzen
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8 views • June 30, 2020
Le CSPQ a envoyé un courriel qui mentionnait la possibilité, pour ses fonctionnaires qui "retournent travailler au bureau" de se procurer de l'hydrochloroquine mais il semblerait que cette offre n'était qu'une "simulation de hameçonnage", est-ce bien le cas?

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1409

Pendant ce temps, Bill Gates doute publiquement de l'efficacité d'un vaccin contre le COVID-19, sur CNN. Essaie-t-il de se positionner pour obtenir encore plus de financement pour "optimiser" ses vaccins "en développement"?

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1414

Les eaux usées pour détecter la présence de COVID-19 dans un secteur? C'est apparemment dans les plans et ça va éventuellement être considéré par nos élus:

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1413

En tant que Global Citizen avoué, Justin Trudeau a profité du sommet virtuel « Global Goal : Unite for Our Future » pour verser 300 millions de dollars (de VOTRE argent) à l’effort international de lutte contre la COVID-19. Personne n'a été consulté et vous l'avez deviné, en plus de Georges Soros, la Fondation Bill et Melinda Gates aussi font partie des bénéficiaires:

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1415

Je vous parle de votre respect envers vous-même, en pleine cohérence. Votre éveil se poursuit et à chacun de vos choix, vous définissez votre réalité.

Rappelez-vous que le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle.


= = = -- -- -- = = =


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