TURKEY QUAKES OR DEMOLITIONS ? - THESE ARE CONTROLLED DEMOLITION - BUILDINGS ARE CHARGED AND BLOW OUT AT THE BOTTOM - JUST LIKE 911 - ARE WE ALL WRONG!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
EVER HAD THE FEELING YOU WERE BEING PLAYED?
TAKE A LOOK AT THIS FOOTAGE THE BUILDINGS ARE CLEARLY A CONTROLLED DEMOLITION , WHICH POSES THE QUESTION , ARE THEY TERA-FORMING EARTH AND ALL WORKING TOGETHER? - FOR THE NWO ? - WHY IS IT ONLY PINPOINTED AREAS GETTING TARGETED AND ALL THE OTHER BUILDINGS ARE FINE - RESEARCH SHOWS US THAT SOULS WILL BE SACRIFICED FROM ALL NATIONS WITH THE KNOWLEDGE OF THERE NATIONS , BLOOD SACRIFICES AS THEY ARE A SATANIC DEATH CULT THE MORE CHAOS AND DEATH AND THEY THINK THEY WIN!
TIME WILL TELL GOOD PEOPLE! TIME WILL TELL.