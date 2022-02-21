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17 #ПЕРЕВАЛДЯТЛОВА ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ПЕРЕВАЛЕ...
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12 views • February 21, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В данном видео коротко описываются результаты исследования проведенного через считывание эфирно -энергетического пространства собственным подсознанием о событии произошедшем на перевале с тургруппой Игоря Дятлова зимой 1959 года
Ссылка на полное исследование на канале Зона пробуждения: https://youtu.be/YYAtMp5Nbu0
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В данном видео коротко описываются результаты исследования проведенного через считывание эфирно -энергетического пространства собственным подсознанием о событии произошедшем на перевале с тургруппой Игоря Дятлова зимой 1959 года
Ссылка на полное исследование на канале Зона пробуждения: https://youtu.be/YYAtMp5Nbu0
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
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