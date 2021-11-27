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Dronken boze staatsgek Youri zet Schinveld op zijn kop!
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135 views • November 27, 2021
Staatsgek Youri Plate was een tevreden man, zijn juristenkantoor is inmiddels gevuld met rommel waar zelfs een kringloop winkel geen interesse meer in heeft en heeft ook de persconferentie zitten kijken.
En dat kan het pindabrein van staatsgek Youri niet allemaal op een rijtje krijgen en ook omdat hij de hele avond al wodka heeft zitten wegklokken ontstuimt Youri, pakt zijn roeptoeter en gilt heel Schinveld wakker, waarschijnlijk ook zijn kinderen, als die überhaupt al op bed lagen.
Staatsgek Youri Plate, dronken als een tor, gillend door een roeptoeter. Echt een jurist waar je op kan bouwen.
En dat kan het pindabrein van staatsgek Youri niet allemaal op een rijtje krijgen en ook omdat hij de hele avond al wodka heeft zitten wegklokken ontstuimt Youri, pakt zijn roeptoeter en gilt heel Schinveld wakker, waarschijnlijk ook zijn kinderen, als die überhaupt al op bed lagen.
Staatsgek Youri Plate, dronken als een tor, gillend door een roeptoeter. Echt een jurist waar je op kan bouwen.
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