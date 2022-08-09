ΠΛΕΥΡΗΣ: "ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑ ΠΙΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΜΟΛΥΝΣΗ"

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Κατηγορηματικός ότι η επανεξέταση του μέτρου για την αναστολή των ανεμβολίαστων υγειονομικών δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να γίνει πριν από τις 31 Δεκεμβρίου τόνισε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης με δηλώσεις που έκανε στο Open. Αναφορικά με τα επικαιροποιημένα εμβόλια είπε μεταξύ άλλων πως δεν «ξέρουμε αν θα είναι μονοδοσικό ή επαναληπτικό. Οι εταιρείες δουλεύουν πάντως ώστε να πιάνουν και την απλή μόλυνση».