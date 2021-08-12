Att.: Frihedsbevægelsens Fællesråd (FBF) Hvordan staver man til inhabil + kassetænkning + troværdig? [12.08.2021]

Kim Osbøl - Copenhagen Denmark 1569 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

0 view • August 12, 2021





Hvordan staver man til inhabil ?

Hvordan staver man til integritet ?

Hvordan staver man til kassetænkning ?

Hvordan staver man til troværdig ?

Hvordan staver man til korruption ?

Hvordan staver man til levebrøds-Frihedskæmper ?



;page=52

https://www.facebook.com/torsten.gejl/posts/926377997512944/



Beskrivelse og links til verificering under alle mine videoer:

Demo Copenhagen Denmark Part 2 (Malou Montclaire) [01.04.2021]

https://www.bitchute.com/video/m9OF9VEXd117/



Demo Copenhagen Denmark Part 6. 'Finale' PAIN [01.04.2021]

https://www.bitchute.com/video/R1JQCRy82ZfJ/



Frihedsbevægelsens Fællesråd (FBF) Demo Rytterstatuen [01.06.2021]

https://www.bitchute.com/video/zEezA5xLcHPI/

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Wilderdk:

Når frihed og oplysning`s kampen er blevet til en pengemaskine for nogen, og hvor snyd kan accepteres for målets skyld, så er det man skal slå bremsen i, og lige tænke over det, igen og om det nu også skal være sådan?



Mistillid, og uigennemsigtighed, og uretfærdighed er kilden til alt det her og det skal altså ændres, hvis vi overhovedet skal have en chance i det her, så video er her om, hvordan vi netop kan skabe tilid, sammenhold og meget mere.



Gennemsigtighed skaber tilid og tilid skaber troværdighed, og troværdighed skaber ærlighed.

Så når folk gøre det modsatte, skaber mistillid, og uigennemsigtighed, og er uærlige, så skal der altså råbes op, også når det er internt.



Det er ikke hvad vi har brug for den vej det går for en del, i det her, både ang snyd, og så om det skal være en pengemaskine/forretningsmodel, hvor mennesker ses som "kunder"

Det her kan og skal aldrig være som en forretningsmodel.



Oplysning er frivilligt og ud fra hjertet, og ud fra de bedste facts man kan finde frem til - Oplyser du du din nabo? giver du ham/hende så også et visitkort, hvor han/hun kan betale til? eller, oplyser du din nabo for at hjælpe ham/hende? - tænk det princip ud, bredt, hvis du oplyser din nabo for at hjælpe. (Y)



Så oplyser du for at hjælpe dine medmennesker, så ved du godt, løgn, fusk, og forretningsmodel, ej er vejen i det her og hvis mål kun er for kr og øre - Dertil behøves ikke huslejer, eller fede lønninger og er det vejen, mener du, så er det ikke en vej, der følges herfra, det er 100% - NEJ TAK.



En ting alle burde kunne være enige om er, der ej fuskes, dog nok ikke de der fusker er enige i dette, men, de fleste, burde være mod det, og da især sige fra mod den slags. (Y)



Håber video vil deles, og især nogen af de folk der er i de bevægelser, og især dem, hvor det er om kr og øre, ser denne her og især også de der fusker, som FBF - Frihedsbevægelsens Fællesråd - VÅGN OP, tag jer sammen - Takker.



HUSK altid være kritisk, og selvkritisk, det lærer du som menneske kun af - Hjælp dine medmennesker når du kan, gør dem stærke.

Lidt mere info her ang snyd hos FBF og spørg som altid, hvis det er nogen spørgsmål. (Y)



Og tak til Dan og Karin, endnu engang for at stå frem med de ting, der er fremme, se links for det.



DEL 1:

Dan Bilbo Christensen

https://www.facebook.com/DanBilboChristensen/posts/10221518248450858



Karin Sander Hanefeld

https://www.facebook.com/karin.sanderhanefeld/posts/10223457360394962



DEL 2:

Urent trav i Frihedsbevægelsens Fællesråd - VIDEO - Herfra

https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226196846574348



DEL 3:

Åbenhed, eller fej under gulvtæppet stil?

https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226223431998967



DEL 4: Urent trav i Frihedsbevægelsens Fællesråd

https://www.facebook.com/morten.wilder/posts/10226269933241469



129 views Aug 11, 2021

Original titel: Når frihed og oplysning er blevet til en pengemaskine, og hvor snyd kan accepteres for målets skyld [11.08.2021]

Wilderdk - 1.6K subscribers

https://youtu.be/Jr-JK85aHzE

https://www.youtube.com/channel/UCNXLDZ0M8r_tIEUC_IFa-uw Jeg har nævnt Frihedsbevægelsens Fællesråd og disse personer før (Martin MD Iversen + Malou Montclaire) i sammenligningen med de 'Private Socialrådgivere', noget jeg har skrevet, sagt, delt og udstillet i årevis... som alle tjener kassen på syge svage medborgere, jeg kunne her komme med en liste med navne, og så i disse influenza tider hvor alt bliver lukket ned og folk mister deres arb hvor skal de så hen: -> Jobcentret... En sand Frihedskæmper gør alt gratis... Nåe nej, der er ikke noget der hedder INFLUENZA mere...Hvordan staver man til inhabil ?Hvordan staver man til integritet ?Hvordan staver man til kassetænkning ?Hvordan staver man til troværdig ?Hvordan staver man til korruption ?Hvordan staver man til levebrøds-Frihedskæmper ? http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157& ;page=52Beskrivelse og links til verificering under alle mine videoer:Demo Copenhagen Denmark Part 2 (Malou Montclaire) [01.04.2021]Demo Copenhagen Denmark Part 6. 'Finale' PAIN [01.04.2021]Frihedsbevægelsens Fællesråd (FBF) Demo Rytterstatuen [01.06.2021]--Wilderdk:Når frihed og oplysning`s kampen er blevet til en pengemaskine for nogen, og hvor snyd kan accepteres for målets skyld, så er det man skal slå bremsen i, og lige tænke over det, igen og om det nu også skal være sådan?Mistillid, og uigennemsigtighed, og uretfærdighed er kilden til alt det her og det skal altså ændres, hvis vi overhovedet skal have en chance i det her, så video er her om, hvordan vi netop kan skabe tilid, sammenhold og meget mere.Gennemsigtighed skaber tilid og tilid skaber troværdighed, og troværdighed skaber ærlighed.Så når folk gøre det modsatte, skaber mistillid, og uigennemsigtighed, og er uærlige, så skal der altså råbes op, også når det er internt.Det er ikke hvad vi har brug for den vej det går for en del, i det her, både ang snyd, og så om det skal være en pengemaskine/forretningsmodel, hvor mennesker ses som "kunder"Det her kan og skal aldrig være som en forretningsmodel.Oplysning er frivilligt og ud fra hjertet, og ud fra de bedste facts man kan finde frem til - Oplyser du du din nabo? giver du ham/hende så også et visitkort, hvor han/hun kan betale til? eller, oplyser du din nabo for at hjælpe ham/hende? - tænk det princip ud, bredt, hvis du oplyser din nabo for at hjælpe. (Y)Så oplyser du for at hjælpe dine medmennesker, så ved du godt, løgn, fusk, og forretningsmodel, ej er vejen i det her og hvis mål kun er for kr og øre - Dertil behøves ikke huslejer, eller fede lønninger og er det vejen, mener du, så er det ikke en vej, der følges herfra, det er 100% - NEJ TAK.En ting alle burde kunne være enige om er, der ej fuskes, dog nok ikke de der fusker er enige i dette, men, de fleste, burde være mod det, og da især sige fra mod den slags. (Y)Håber video vil deles, og især nogen af de folk der er i de bevægelser, og især dem, hvor det er om kr og øre, ser denne her og især også de der fusker, som FBF - Frihedsbevægelsens Fællesråd - VÅGN OP, tag jer sammen - Takker.HUSK altid være kritisk, og selvkritisk, det lærer du som menneske kun af - Hjælp dine medmennesker når du kan, gør dem stærke.Lidt mere info her ang snyd hos FBF og spørg som altid, hvis det er nogen spørgsmål. (Y)Og tak til Dan og Karin, endnu engang for at stå frem med de ting, der er fremme, se links for det.DEL 1:Dan Bilbo ChristensenKarin Sander HanefeldDEL 2:Urent trav i Frihedsbevægelsens Fællesråd - VIDEO - HerfraDEL 3:Åbenhed, eller fej under gulvtæppet stil?DEL 4: Urent trav i Frihedsbevægelsens Fællesråd129 views Aug 11, 2021Original titel: Når frihed og oplysning er blevet til en pengemaskine, og hvor snyd kan accepteres for målets skyld [11.08.2021]Wilderdk - 1.6K subscribers Keywords freedompedophiliasatanismdeepstatefascism

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