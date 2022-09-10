Футуристические и завораживающие. Светодиодное шоу №73

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Когда нужно удивить, вдохновить и буквально заставить забыть про все на свете - эти шоу решат задачу на отлично!Буквально лавина воздействия зрительных эффектов и мощной музыки, происходит мгновенная перезагрузка даже самых искушенных зрителей за минуты!
Коллектив профессионально подготовленных артистов, работающих в различных направлениях оригинального жанра и анимации.
Ниже представлен список из небольшой части программ:
- Огненное шоу
- Светодиодное шоу
- Лазерное шоу
- Пиксельное шоу с возможностью брендирования (pixel show)
- Ходулисты и мимы
- Живые статуи
- Леди-фуршет
- Фрик-шоу и гоу-гоу (freak-show, go-go)
- Красочная подача свадебного торта в подвижной инсталляции в виде цветка
- Театрализация на мероприятия
Заказать выступление по телефону: +7 918 028-72-10 Организация мероприятий и праздников Москва, СПб, Ростов, Краснодарский край
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Event-агентство ANNA LEGENDA
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