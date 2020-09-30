© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Θεραπευτική Κάνναβη _ Πως λειτουργεί η Κανναβιδιόλη -CBD- Dr. Αναστάσιος Πετρόπουλος
Follow
0
Download MP3
Share
Report
36 views • September 30, 2020
Από το Σεμινάριο που έγινε στην Ερμιονίδα με V.I.P. ομιλητή τον Στερεοτακτικό Νευροχειρουργό Dr. Αναστάσιο Πετρόπουλο.
✅ Μπορείς να μάθεις περισσότερα για την Φαρμακευτική Κάνναβη στο 👉 http://bit.ly/a-f-kannabusiness
✅ Μπορείς να ενημερωθείς σχετικά με την αποποινικοποίηση του φυτού στο 👉 http://bit.ly/a-f-kan-decriminalization
✅ Μπορείς να διαβάσεις λεπτομερέστατα το Ελληνικό Νομοσχέδιο στο 👉 http://bit.ly/a-f-kan-law-spot
✅ Μπορείς να μάθεις για τις θεραπευτικές ιδιότητες και τις μέχρι στιγμής ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ιατρικές Ενδείξεις της Κάνναβης πατώντας στο 👉 http://bit.ly/a-f-kan-Pharm-uses-med-...
✅ Μπορείς να ενημερωθείς για το τι είναι, ποια η λειτουργία του και τι πρέπει να προσέχουμε σχετικά με το CBD (Κανναβιδιόλη) στο 👉 http://bit.ly/a-f-kan-CBD-endokanabin...
✅Για να δεις τα προϊόντα της Kannaway στην Ελλάδα πάτησε στο 👉 http://bit.ly/a-f-kan-products
📌 Follow us on Facebook: 👉 http://bit.ly/a-f-Kann-Facebook
✅ Μπορείς να μάθεις περισσότερα για την Φαρμακευτική Κάνναβη στο 👉 http://bit.ly/a-f-kannabusiness
✅ Μπορείς να ενημερωθείς σχετικά με την αποποινικοποίηση του φυτού στο 👉 http://bit.ly/a-f-kan-decriminalization
✅ Μπορείς να διαβάσεις λεπτομερέστατα το Ελληνικό Νομοσχέδιο στο 👉 http://bit.ly/a-f-kan-law-spot
✅ Μπορείς να μάθεις για τις θεραπευτικές ιδιότητες και τις μέχρι στιγμής ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ιατρικές Ενδείξεις της Κάνναβης πατώντας στο 👉 http://bit.ly/a-f-kan-Pharm-uses-med-...
✅ Μπορείς να ενημερωθείς για το τι είναι, ποια η λειτουργία του και τι πρέπει να προσέχουμε σχετικά με το CBD (Κανναβιδιόλη) στο 👉 http://bit.ly/a-f-kan-CBD-endokanabin...
✅Για να δεις τα προϊόντα της Kannaway στην Ελλάδα πάτησε στο 👉 http://bit.ly/a-f-kan-products
📌 Follow us on Facebook: 👉 http://bit.ly/a-f-Kann-Facebook
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.