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Η συμβατική ιατρική πειραματίζεται μαζί μας
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
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5 views • February 05, 2020
ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ:
Αυτό το βίντεο προσπαθεί να καταστεί σαφές τι είναι μια επιστημονική δήλωση και, με βάση αυτό, γιατί η Γερμανική Θεραπευτική του Δρ. Χάμερ πληρεί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε να μπορεί να θεωρείται επιστήμη.
***
Ο Χέλμουτ Πίλχαρ είναι διπλωματούχος μηχανικός και ίσως ο μοναδικός, στην Ευρώπη, πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην θεωρία της Γερμανικής Θεραπευτικής από τον Δρ. Χάμερ.
Κάνει σεμινάρια για την Γερμανική Θεραπευτική του Δρ. Χάμερ σε διάφορες χώρες, αλλά και διαδικτυακά σε κάθε ενδιαφερόμενο (στην γερμανική γλώσσα).
Επίσης διαθέτει τα βιβλία (στα γερμανικά) και τους επιστημονικούς ιατρικούς πίνακες (σε αγγλικά και γερμανικά) του Δρ. Χάμερ, στους οποίους αντιστοιχίζεται η σχέση συγκρούσεων-οργάνων.
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.germanische-heilkunde.at

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Διαδώστε αυτό το κανάλι και τα βίντεο για τον Δρ. Χάμερ που περιέχει, διότι σύμφωνα με τον κανονισμό της σελίδας αυτής (Brighteon), για να αναρτηθούνε κι άλλα βίντεο, πρέπει ο αριθμός θεάσεων να φτάσει τον αριθμό 1000 και αυτή τη στιγμή είμαστε στον αριθμό 164.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα.
Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών τα υποτιτλισμένα βίντεο του Δρ. Χάμερ σχετικά με την Γερμανική Θεραπευτική, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν.
Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:
Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.

Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας.

Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.
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cancerdhsnewhamermedicinediseasetumordrtherapyconflictalternativegermanconflictsshockshocks
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