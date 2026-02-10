観ておいた方が良いこと / COMEX will soon lose credibility

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
https://x.com/jameshenryand/status/1887582968736039334
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【The real thing is better than the paper】
紙の契約というものがあります。いわば現物との引換券。
いつでも現物に引き換えられるとあなたは思い込んでいます。
が、彼らは「空売り」というものを行ってきた、それが間もなく公となる。
https://www.youtube.com/watch?v=Tmcmqt1Ibk8
They create the appearance of an abundant supply of silver by trading in large quantities of "paper silver" that does not actually exist.
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【例え】
少数しかない商品に対してお店が勝手に「大量の引換券」を売っている状況。
ほぼ誰も実物との交換に来ないものと、お店は券を売るだけで丸儲け。
そのお客様が一斉に「今すぐ引換えしてちょうだい！」とお店に押し寄せてしまうと。。？
銀行の言い訳：「えっと・・配送が遅れてて．．」と、モゴモゴご魔化しています。
これがバレると引換券（ペーパー）は紙くずとなり、手元にある本物の現物だけが本物の価値となります。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【彼らが恐れていた光景が現実に】
https://x.com/angorou7/status/2004392432486752355
https://www.instagram.com/reel/DUSZscLj0uO/?igsh=MWJncDMzZ2llYTV6Mg%3D%3D
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
その値決めは本当か「本物の価値を求めて動き出した世界」
♯世界経済崩壊 ♯法定通貨の崩壊 ♯金本位制への回帰
https://x.com/SummmertC/status/2017370353509798177
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
警告：この日に銀は消える。COMEXの金庫が空になり、世界が沈黙する瞬間
https://www.youtube.com/watch?v=dO1c2lwmei4
彼らは、実際に存在しない『紙の銀』を大量に取引きすることで、銀が豊富に供給されているように見せかけています。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【5つの大手銀行が、シルバーマーケットの操作で刑事告訴】
https://x.com/aleabitoreddit/status/2017669714353537024
https://x.com/GodsBurnt/status/2017602217293893669
123ドルは「金本位制の復活ライン」