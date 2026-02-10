BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
観ておいた方が良いこと / COMEX will soon lose credibility
44 views • 1 day ago

https://x.com/jameshenryand/status/1887582968736039334

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【The real thing is better than the paper】

紙の契約というものがあります。いわば現物との引換券。

いつでも現物に引き換えられるとあなたは思い込んでいます。

が、彼らは「空売り」というものを行ってきた、それが間もなく公となる。

https://www.youtube.com/watch?v=Tmcmqt1Ibk8


They create the appearance of an abundant supply of silver by trading in large quantities of "paper silver" that does not actually exist.

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【例え】

少数しかない商品に対してお店が勝手に「大量の引換券」を売っている状況。

ほぼ誰も実物との交換に来ないものと、お店は券を売るだけで丸儲け。

そのお客様が一斉に「今すぐ引換えしてちょうだい！」とお店に押し寄せてしまうと。。？

銀行の言い訳：「えっと・・配送が遅れてて．．」と、モゴモゴご魔化しています。


これがバレると引換券（ペーパー）は紙くずとなり、手元にある本物の現物だけが本物の価値となります。


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【彼らが恐れていた光景が現実に】

https://x.com/angorou7/status/2004392432486752355


https://www.instagram.com/reel/DUSZscLj0uO/?igsh=MWJncDMzZ2llYTV6Mg%3D%3D

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

その値決めは本当か「本物の価値を求めて動き出した世界」



♯世界経済崩壊　♯法定通貨の崩壊　♯金本位制への回帰

https://x.com/SummmertC/status/2017370353509798177

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


警告：この日に銀は消える。COMEXの金庫が空になり、世界が沈黙する瞬間

https://www.youtube.com/watch?v=dO1c2lwmei4



彼らは、実際に存在しない『紙の銀』を大量に取引きすることで、銀が豊富に供給されているように見せかけています。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【5つの大手銀行が、シルバーマーケットの操作で刑事告訴】

https://x.com/aleabitoreddit/status/2017669714353537024

https://x.com/GodsBurnt/status/2017602217293893669



123ドルは「金本位制の復活ライン」

https://x.com/hide2951889/status/2014968828904800481

