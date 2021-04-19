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19.04.2021. Вводится новый термин в делопроизводство - простолюдин (Выпуск № 198 часть II (1))
Vera77
Vera77
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8152 views • April 17, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].

Содержание:

04:14 Письмо слушателя. В Латвии дают деньги под залог души.
07:22 Судебные приставы начали выселять жителей Среднеуральского монастыря. https://www.bfm.ru/news/469705?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
13:01 Электронный паспорт. Добро пожаловать в концлагерь. https://www.youtube.com/watch?v=ypQOyp7dtRY&;list=TLPQMDUwNDIwMjEC5ACGMFJG7w&index=3.
20:42 Константин Семин. Биохимия предательства. https://www.youtube.com/watch?v=qteifoIB5Ec.
31:34 Письмо слушателя. ИГРА В ПАТРИОТИЗМ Глупости ДНР.
32:26 ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА-СТРАННИКА ИОАННА ПОЧАЕВСКОГО О НАШЕМ ВРЕМЕНИ. https://www.brighteon.com/30d7daf6-86d8-4885-a416-b886e61ef0a3.
41:32 Спутник V, который идёт на экспорт помечен числом зверя 666?
https://www.youtube.com/watch?v=b4P61z8zjWE.
45:40 Церковный календарь о дате празднования Пасхи. https://www.youtube.com/watch?v=m1z8rCyw6TI.
55:26 Письмо слушателя. Старая пасхалия где ПАСХА 19 апреля.
55:57 Письмо слушателя. В Православном молитвослове под ред. Вячеслава Мельникова изд."Глагол" "Именинник" от 05.10.2011 г на с. 707 по таблице священника А.Уликовского выходит дата 19 апреля.
56:25 Письмо слушателя. Иисус Христос Воистинну Возскрес !
01:00:02 URGENTE ¡TODA LA VERDAD SOBRE JIZKIAHU BEN DAVID EN ESTE VIDEO! COMPARTE DE INMEDIATO. https://www.youtube.com/watch?v=cGi2pJ46uCQ.
01:03:21 Письмо слушателя. Просьба.
01:07:32 ПЛАМЕН ПАСКОВ. Планы глобалистов. Что делать. https://www.youtube.com/watch?v=lZZJ4cHNafc.

Сегодня мы поговорим о том, что уже обычных людей собираются сделать существами низшего сорта. Узнаем, что опять продолжаются с большей силой гонения на Среднеуральский монастырь. Также узнаем, что электронные паспорта в Украине уже приравнены к обычным, и Россия также идет к этому. Рассмотрим вопрос предательства, поговорим о том, что на отечественной вакцине стоит число зверя. Поговорим о том, как правильно исчислять дату православной Пасхи, узнаем правильно ли в нынешнем году мы будем отмечать главный православный праздник.
Keywords
healthreligionortodoxic
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