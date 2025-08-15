© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΣΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html (ΒΙΝΤΕΟ https://ugetube.com/watch/rf3Dw1qHukxhCrQ , https://rumble.com/v6xm3om-heretics-are-not-the-body-of-christ.html )
ΓΙΑΤΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ (ΕΦ. 4,15 ΑΛΗΘΕΥΟΝΤΕΣ ΔΕ ΕΝ ΑΓΑΠΗ) ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ (ΕΦ. 4,5 ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΣ, ΜΙΑ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ·) ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΖΕΤΑΙ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣ. Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ, ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ.
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ; (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14)" ΚΑΙ "Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)»... ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, Στίχοι: 20 ...«οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθε. 21 οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;».
Γιατί όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού με αληθινή ορθόδοξη Πίστη μαζί τους είναι ο Χριστός (Ματθ. 18, 20 «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν»). "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ουδέν ωφελεί βίος ορθός δογμάτων διεστραμμένων» (ΕΠΕ 23, 492 - 494)". "Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «ΤΟ ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)".
Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm (ΒΙΝΤΕΟ: https://rumble.com/v6wepza-the-freedom-of-immortal-soul-is-an-inalienable-gift-from-god.html , https://www.brighteon.com/112ed5b7-bc40-46b9-834a-a4b5d34173cf , https://ugetube.com/watch/η-εν-χριστω-ελευθερια-τησ-αθανατησ-ψυχησ-μασ-ωσ-απελευθερωση-απο-τα-παθη-και-την-αμαρτια-ειναι-αναφα_VZh4mzvqGHT7tGx.html ).
Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΕ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (2016). ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ Η ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΠΑ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ (2006). ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html , https://www.brighteon.com/6fe36a3f-7e29-4165-8258-ff94e8eb117f , https://ugetube.com/watch/3gQlFUitrZqaDl2 .
ΣΗΜΕΡΑ 15-8-2025 ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.
«ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ» ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.ελευθερηβουληση.gr , https://www.freevolition.gr .
Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition
και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://twitter.com/freevolitiongr .