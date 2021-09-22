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Астрологический прогноз Светланы Драган на Израиль (2021-2022 гг) - интервью Павлу Карлину.
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527 views • September 22, 2021
Глобальные "кукловоды" и их причастность к политике и экономике Израиля. Астрологический прогноз на события 2021-2022 годов.
"Мертвая вода" в доме Израиля и в гороскопах ведущих политиков: Бенет, Саар, Либерман, Ганц, Лапид, а так же судьба Лидера...
Отдельная благодарность Светлане Драган за проделанную работу и приятную подачу информации, а так же Павлу Карлину за внимание к работе Светланы и приятное, полезное сотрудничество.
"Мертвая вода" в доме Израиля и в гороскопах ведущих политиков: Бенет, Саар, Либерман, Ганц, Лапид, а так же судьба Лидера...
Отдельная благодарность Светлане Драган за проделанную работу и приятную подачу информации, а так же Павлу Карлину за внимание к работе Светланы и приятное, полезное сотрудничество.
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